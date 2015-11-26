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Crowne

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Новая песня CROWNE



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"Kings In The North", новая песня группы CROWNE, в состав которой входят Alexander Strandell (Art Nation), Jona Tee (H.E.A.T.), John Levén (Europe), Christian Lundqvist (The Poodles), доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Kings In The North", выход которого состоялся 18 июня на Frontiers Music Srl.

Трек-лист:

"Kings In The North"
"Perceval"
"Sharoline"
"Unbreakable"
"Mad World"
"One In A Million"
"Sum Of All Fears"
"Set Me Free"
"Make A Stand"
"Cross To Bear"
"Save Me From Myself"

CROWNE Feat. EUROPE, H.E.A.T., ART NATION Members Streaming New Song



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