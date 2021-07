22 июл 2021



Видео с текстом от CROWNE



Save Me From Myself, официальное видео с текстом от группы CROWNE, в состав которой входят Alexander Strandell (Art Nation), Jona Tee (H.E.A.T.), John Levén (Europe), Christian Lundqvist (The Poodles), доступно ниже. Эта песня взята из альбома "Kings In The North", выпущенного 18 июня на Frontiers Music Srl.



Трек-лист:



"Kings In The North"

"Perceval"

"Sharoline"

"Unbreakable"

"Mad World"

"One In A Million"

"Sum Of All Fears"

"Set Me Free"

"Make A Stand"

"Cross To Bear"

"Save Me From Myself"







+0 -0



просмотров: 84