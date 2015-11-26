5 май 2021



Новое видео CROWNE



"Perceval", новое видео группы CROWNE, в состав которой входят Alexander Strandell (Art Nation), Jona Tee (H.E.A.T.), John Levén (Europe), Christian Lundqvist (The Poodles), доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Kings In The North", выходящего 18 июня на Frontiers Music Srl.



Трек-лист:



"Kings In The North"

"Perceval"

"Sharoline"

"Unbreakable"

"Mad World"

"One In A Million"

"Sum Of All Fears"

"Set Me Free"

"Make A Stand"

"Cross To Bear"

"Save Me From Myself"

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