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Crowne

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|||| 1 июн 2021

Видео с текстом от CROWNE



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"Unbreakable", официальное видео с текстом от группы CROWNE, в состав которой входят Alexander Strandell (Art Nation), Jona Tee (H.E.A.T.), John Levén (Europe), Christian Lundqvist (The Poodles), доступно ниже. Эта песня взята из альбома "Kings In The North", выходящего 18 июня на Frontiers Music Srl.

Трек-лист:

"Kings In The North"
"Perceval"
"Sharoline"
"Unbreakable"
"Mad World"
"One In A Million"
"Sum Of All Fears"
"Set Me Free"
"Make A Stand"
"Cross To Bear"
"Save Me From Myself"

CROWNE Feat. EUROPE, H.E.A.T., ART NATION Members Release "Unbreakable" Lyric Video



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КомментарииСкрыть/показать 2 )

Mateas89


2 июн 2021, 00:34		Блин, вот в очередной раз одна и та же хрень - собрались в общем-то хорошие челы из разных хороших команд и выдали что-то невнятное, которое даже до худших песен их основных коллективов не дотягивает. А в целомм - это как будто забракованные темы Art Nation.

CosmicBear


2 июн 2021, 08:06		Хлам


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