4 авг 2022



Новое видео CROWNE



"Kings In The North", новое видео группы CROWNE, в состав которой входят Alexander Strandell (Art Nation), Jona Tee (H.E.A.T.), John Levén (Europe), Christian Lundqvist (The Poodles), доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из ЕР Live From Studio Gröndahl, выходящего 19 августа:



"Kings In The North"

"Sharoline"

"Perceval"

"Mad World"

"Save Me From Myself"







+0 -0



( 1 ) просмотров: 192