Новое видео CROWNE



Live From Studio Gröndahl, новое видео группы CROWNE, в состав которой входят Alexander Strandell (Art Nation), Jona Tee (H.E.A.T.), John Levén (Europe), Christian Lundqvist (The Poodles), доступно для просмотра ниже. Одноименный ЕР Live From Studio Gröndahl доступен с 19 августа:



"Kings In The North"

"Sharoline"

"Perceval"

"Mad World"

"Save Me From Myself"







