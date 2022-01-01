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Умер Дэн Маккаферти
53
BLAZE BAYLEY — об альбомах IRON MAIDEN с ним: «Фанатам не оч...
27
SHARON OSBOURNE: «BRUCE DICKINSON — долбаный ушлёпок!»
23
Лидер BEHEMOTH: «Не надо начинать»
19
Почему ROB CAGGIANO ушёл из ANTHRAX
14
все новости группы
Crowne
Швеция
Melodic Rock
-
Facebook:
https://www.facebook.com/officialcrowne
16 ноя 2022
:
Новое видео CROWNE
19 авг 2022
:
Новое видео CROWNE
4 авг 2022
:
Новое видео CROWNE
22 июл 2021
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Видео с текстом от CROWNE
25 июн 2021
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Видео с текстом от CROWNE
22 июн 2021
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Новая песня CROWNE
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Видео с текстом от CROWNE
5 май 2021
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Новое видео CROWNE
2 апр 2021
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Новое видео CROWNE
4 мар 2021
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Музыканты EUROPE, H.E.A.T., ART NATION в CROWNE
сегодня
Новое видео CROWNE
"Champions", новое видео CROWNE, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома “Operation Phoenix”, выход которого намечен на 27 января на Frontiers Records:
1. Operation Phoenix
2. Champions
3. In The Name Of The Fallen
4. Super Trooper
5. Ready To Run
6. Juliette
7. The Last Of Us
8. Just Believe
9. Roar
10. Victorious
11. Northern Lights
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