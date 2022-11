сегодня



Новое видео CROWNE



"Champions", новое видео CROWNE, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома “Operation Phoenix”, выход которого намечен на 27 января на Frontiers Records:



1. Operation Phoenix

2. Champions

3. In The Name Of The Fallen

4. Super Trooper

5. Ready To Run

6. Juliette

7. The Last Of Us

8. Just Believe

9. Roar

10. Victorious

11. Northern Lights







