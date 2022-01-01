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*Умер Дэн Маккаферти 53
*BLAZE BAYLEY — об альбомах IRON MAIDEN с ним: «Фанатам не оч... 27
*SHARON OSBOURNE: «BRUCE DICKINSON — долбаный ушлёпок!» 23
*Лидер BEHEMOTH: «Не надо начинать» 19
*Почему ROB CAGGIANO ушёл из ANTHRAX 14
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Crowne

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|||| сегодня

Новое видео CROWNE



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"Champions", новое видео CROWNE, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома “Operation Phoenix”, выход которого намечен на 27 января на Frontiers Records:

1. Operation Phoenix
2. Champions
3. In The Name Of The Fallen
4. Super Trooper
5. Ready To Run
6. Juliette
7. The Last Of Us
8. Just Believe
9. Roar
10. Victorious
11. Northern Lights




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