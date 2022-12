сегодня



Новое видео CROWNE



"In The Name Of The Fallen", новое видео группы CROWNE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома, выходящего 27 января на Frontiers Music Srl:



"Operation Phoenix"

"Champions"

"In The Name Of The Fallen"

"Super Trooper"

"Ready To Run"

"Juliette"

"The Last Of Us"

"Just Believe"

"Roar"

"Victorious"

"Northern Lights"







