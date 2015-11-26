|
|
|
все новости группы
|
сегодня
Лидер PRONG — об уходе барабанщика в LAMB OF GOD
В рамках недавней беседы с радиостанцией 99 Rock WKSM лидер PRONG Tommy Victor рассказал о причинах, по которым Art Cruz покинул состав коллектива и перешёл в LAMB OF GOD:
«О Боже. Это был драматический период, скажем так. Мы никогда не знали, будет ли он в группе на постоянной основе, — в LAMB OF GOD, потому что мы не знали, что делает другой парень [Chris Adler]. Так что около года мы были в растерянности относительно того, что должно произойти. Так что это был тяжёлый период».
На вопрос о том, был ли Art «открыт» с остальными участниками PRONG относительно его потенциального участия в LAMB OF GOD, Tommy ответил:
«Не совсем. Он как бы немного подтолкнул нас к этому. Art — мальчишка, и я его понимаю. Он боялся позвонить. А потом он собирался вернуться, но не сделал этого. Он поставил нас в пару сложных ситуаций».
После чего добавил, что они «безусловно» друзья с Cruz'ом.
|
|
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).