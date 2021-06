сегодня



Лидер PRONG — об уходе барабанщика в LAMB OF GOD



В рамках недавней беседы с радиостанцией 99 Rock WKSM лидер PRONG Tommy Victor рассказал о причинах, по которым Art Cruz покинул состав коллектива и перешёл в LAMB OF GOD:



«О Боже. Это был драматический период, скажем так. Мы никогда не знали, будет ли он в группе на постоянной основе, — в LAMB OF GOD, потому что мы не знали, что делает другой парень [Chris Adler]. Так что около года мы были в растерянности относительно того, что должно произойти. Так что это был тяжёлый период».



На вопрос о том, был ли Art «открыт» с остальными участниками PRONG относительно его потенциального участия в LAMB OF GOD, Tommy ответил:



«Не совсем. Он как бы немного подтолкнул нас к этому. Art — мальчишка, и я его понимаю. Он боялся позвонить. А потом он собирался вернуться, но не сделал этого. Он поставил нас в пару сложных ситуаций».



После чего добавил, что они «безусловно» друзья с Cruz'ом.







+0 -0



просмотров: 75