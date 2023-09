сегодня



Новое видео PRONG



"The Descent", новое видео группы PRONG, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "State Of Emergency", вышедшего шестого октября на Steamhammer/SPV:



01. The Descent

02. State Of Emergency

03. Breaking Point

04. Non-Existence

05. Light Turns Black

06. Who Told Me

07. Obeisance

08. Disconnected

09. Compliant

10. Back (NYC)

11. Working Man (RUSH Cover)







+0 -0



просмотров: 146