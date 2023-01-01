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Новости
*BRUCE DICKINSON о новом альбоме 30
*Цветные винилы от METALLICA 30
*HYPOCRISY о "The Final Chapter" 21
*SHARON OSBOURNE планирует открыть музей OZZY 19
*Почему Dave так любит песню SLAYER "Ghosts Of War" 13
*Лидер PRONG: «STATIC-X украли у нас довольно много всего» 10
*Новый релиз PARADISE LOST выйдет зимой 10
*Лидер MEGADETH: «Когда вернется Kiko? А кто его...» 10
*Новый альбом JUDAS PRIEST весной, сингл — осенью 10
*Бывший барабанщик MEGADETH о Dave Mustaine: «Dave очень серь... 10
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*BRUCE DICKINSON о новом альбоме 30
*Цветные винилы от METALLICA 30
*HYPOCRISY о "The Final Chapter" 21
*SHARON OSBOURNE планирует открыть музей OZZY 19
*Почему Dave так любит песню SLAYER "Ghosts Of War" 13
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*

Prong

*



12 окт 2023 : 		 PRONG отметили выход альбома

9 окт 2023 : 		 Лидер PRONG: «В одночасье всё стало ненормальным»

7 окт 2023 : 		 Лидер PRONG: «STATIC-X украли у нас довольно много всего»

6 окт 2023 : 		 Видео с текстом от PRONG

7 сен 2023 : 		 Новое видео PRONG

6 авг 2023 : 		 Видео с выступления PRONG

3 авг 2023 : 		 Видео с текстом от PRONG

12 янв 2023 : 		 Новая песня PRONG

13 дек 2022 : 		 Барабанщик SHADOWS FALL / OVERKILL едет в тур с PRONG

13 окт 2022 : 		 PRONG работают над новым альбомом

23 мар 2022 : 		 Видео с выступления PRONG

18 июн 2021 : 		 Лидер PRONG — об уходе барабанщика в LAMB OF GOD

4 фев 2020 : 		 TOMMY VICTOR сказал, что клипы PRONG эпохи MTV очень дорого стоили

25 окт 2019 : 		 Новая песня PRONG

8 окт 2019 : 		 Новый ЕР PRONG выйдет осенью

23 сен 2019 : 		 Видео с текстом от PRONG

3 июл 2019 : 		 Новый ЕР PRONG выйдет осенью

23 янв 2019 : 		 TOMMY VICTOR о 30 годах в PRONG

7 авг 2018 : 		 Видео с текстом от PRONG

8 июл 2018 : 		 У лидера PRONG уже есть восемь песен

29 мар 2018 : 		 Новое видео PRONG

11 июл 2017 : 		 Видео с текстом от PRONG

19 май 2017 : 		 Трек-лист и обложка нового альбома PRONG

10 фев 2017 : 		 Новый альбом PRONG выйдет летом

18 ноя 2016 : 		 Видео с текстом от PRONG

29 янв 2016 : 		 Новая песня PRONG
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|||| сегодня

PRONG отметили выход альбома



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PRONG отметили выход новой пластинки "State Of Emergency" в Record Stop, Patchogue, New York.




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