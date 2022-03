сегодня



Видео с выступления PRONG



Видео с выступления PRONG, которое состоялось перед OVERKILL 14 марта, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



“Cut-Rate”

“Broken Peace”

“Another Worldly Device”

“Whose Fist Is This Anyway”

“Snap Your Fingers, Snap Your Neck”

“However It May End”







