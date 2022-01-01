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Prong

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Видео с выступления PRONG



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Видео с выступления PRONG, которое состоялось перед OVERKILL 14 марта, доступно для просмотра ниже.

Сет-лист:

“Cut-Rate”
“Broken Peace”
“Another Worldly Device”
“Whose Fist Is This Anyway”
“Snap Your Fingers, Snap Your Neck”
“However It May End”

PRONG Perform Live In Fort Lauderdale; HQ Fan-Filmed Video Streaming




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