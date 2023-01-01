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CHRIS POLAND: «Кто думал, что Peace Sells... But Who's ...
43
Немецкой BIG 4 быть!
42
DAVE MUSTAINE считает свой период в METALLICA замечательным
33
Барабанщик IRON MAIDEN перенес инсульт
29
BRIAN MAY: «Нам необходимо серьезно изменить философию отнош...
21
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6 авг 2023
:
Видео с выступления PRONG
3 авг 2023
:
Видео с текстом от PRONG
12 янв 2023
:
Новая песня PRONG
13 дек 2022
:
Барабанщик SHADOWS FALL / OVERKILL едет в тур с PRONG
13 окт 2022
:
PRONG работают над новым альбомом
23 мар 2022
:
Видео с выступления PRONG
18 июн 2021
:
Лидер PRONG — об уходе барабанщика в LAMB OF GOD
4 фев 2020
:
TOMMY VICTOR сказал, что клипы PRONG эпохи MTV очень дорого стоили
25 окт 2019
:
Новая песня PRONG
8 окт 2019
:
Новый ЕР PRONG выйдет осенью
23 сен 2019
:
Видео с текстом от PRONG
3 июл 2019
:
Новый ЕР PRONG выйдет осенью
23 янв 2019
:
TOMMY VICTOR о 30 годах в PRONG
7 авг 2018
:
Видео с текстом от PRONG
8 июл 2018
:
У лидера PRONG уже есть восемь песен
29 мар 2018
:
Новое видео PRONG
11 июл 2017
:
Видео с текстом от PRONG
19 май 2017
:
Трек-лист и обложка нового альбома PRONG
10 фев 2017
:
Новый альбом PRONG выйдет летом
18 ноя 2016
:
Видео с текстом от PRONG
29 янв 2016
:
Новая песня PRONG
12 дек 2015
:
Тизер нового альбома PRONG
14 ноя 2015
:
Обложка нового альбома PRONG
3 окт 2015
:
Новый альбом PRONG выйдет в январе
11 мар 2015
:
Кавер-версия BAD BRAINS от PRONG
18 фев 2015
:
Тизер нового альбома PRONG
13 янв 2015
:
Трек-лист нового релиза PRONG
10 янв 2015
:
Обложка нового альбома PRONG
9 ноя 2014
:
Альбом кавер-версий PRONG выйдет в марте
18 окт 2014
:
PRONG записали кавер-версии BLACK FLAG, BAD BRAINS, THE SISTERS OF MERCY
26 авг 2014
:
Новое видео PRONG
29 апр 2014
:
Видео с текстом от PRONG
11 апр 2014
:
PRONG исполнили новый трек
6 апр 2014
:
Семплы новых песен PRONG
1 апр 2014
:
Видео полного выступления PRONG
19 мар 2014
:
Концертный релиз PRONG
27 фев 2014
:
Новый альбом PRONG выйдет в апреле
14 фев 2014
:
PRONG начали сведение
18 фев 2013
:
Профессиональное видео c выступления PRONG
20 авг 2012
:
Вокалист LAMB OF GOD присоединился на сцене к PRONG
27 апр 2012
:
Видео с выступелния PRONG
23 апр 2012
:
Новое видео PRONG
18 апр 2012
:
PRONG исполнили новый трек
12 апр 2012
:
Новая песня PRONG
29 фев 2012
:
Видео с выступления PRONG
21 фев 2012
:
Видео с выступления PRONG
9 фев 2012
:
Обложка и трек-лист нового альбома PRONG
10 янв 2012
:
Название нового альбома PRONG
24 ноя 2011
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PRONG начали запись
13 ноя 2011
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PRONG подписали контракт с LONG BRANCH RECORDS/SPV
16 фев 2011
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26 ноя 2009
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6 авг 2023
Видео с выступления PRONG
Видео с выступления PRONG, которое состоялось в секторе G на парковке у MetLife Stadium, East Rutherford, New Jersey, где проходили выступления METALLICA, доступно для просмотра ниже.
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Видео
Концерты
Репортажи
Конкурсы
Группы
Рецензии
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Сообщений нет