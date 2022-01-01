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PRONG работают над новым альбомом



Лидер PRONG Tommy Victor подтвердил, что группа работает над новым материалом:



«Я могу сказать, что первый сингл выйдет в январе. Потому что запись почти закончена. Так что к нашему европейскому туру с LIFE OF AGONY в январе выйдет сингл. А полноформатная пластинка выйдет, я думаю, в апреле или около того. Это зависит от того, когда завод по производству пластинок сможет это сделать. Пластинка вновь будет выпущена на Steamhammer/SPV. Все основные треки уже готовы. Мне осталось только записать вокал и соло».







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