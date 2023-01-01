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*Гитарист WARRANT: «Молодежь как мы уже не тусит» 42
*Вокалистка STITCHED UP HEART: «Я надеюсь, что Мэ и Жо в мета... 36
*Лидер MEGADETH выгнал 3.14здюков-охранников 32
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Prong

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Лидер PRONG: «STATIC-X украли у нас довольно много всего»



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В рамках беседы с лидером PRONG Tommy Victor'ом спросили, согласен ли он с мнением Dino Cazares'а о том, что FEAR FACTORY не принадлежит ни к каким жанрам и справедливо ли также говорить и о его коллективе:

«Я согласен с тем, что сказал Dino, но я не знаю, относится ли это к нему, потому что они были увлечены индустриальным металлом с тех пор, как я себя помню, так что я не знаю, о чем он говорит в этой ситуации. Я полагаю, что он, скорее всего, говорит о PRONG, потому что мы те, кому пришлось рыть все эти траншеи для таких групп. И сейчас это звучит так, как будто я набиваю себе цену, но это правда. Я имею в виду, что FEAR FACTORY не существовало бы, если бы не HELMET, GODFLESH и PRONG. Я могу сказать, что STATIC-X не существовало бы без PRONG и MINISTRY, и список можно продолжать. Вся ню-метал сцена, я не знаю, были бы они достаточно смелыми или лейблы смогли бы подписать эти группы, если бы не [песня PRONG] "Snap Your Fingers, Snap Your Neck" [с альбома 1994 года "Cleansing"]. Звучит так, будто я хвастаюсь, но это правда.

Я не очень доволен тем, на каком месте я сейчас нахожусь, из-за этих событий. И то, что мне пришлось... упокой Господи его душу, с Уэйном Статиком.. но они ведь реально украли наш логотип и многое другое, а потом еще и взяли столько всего. И было все из серии: "Чувак, я ни разу не видел, чтобы ты хоть что-то сказал о PRONG в интервью", и он на меня разозлился посел этих слов. Так что подобные события всегда раздражали меня до чертиков. Сейчас я уже стар и просто пытаюсь прожить жизнь, у меня куча детей, так что я не так уж сильно переживаю по этому поводу.

Но, да, такова была история группы с самого начала. Мы делали все это, а все вокруг только и говорили: "Что эти парни вообще творят?". А позже группы перенимали то, что мы сделали, и использовали это в своих интересах».




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