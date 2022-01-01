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*Почему EXODUS не стали популярными? 32
*Первое интервью DAVE MUSTAINE с METALLICA 19
*Фронтмен METALLICA — о значении названия нового альбома 17
*Лидер GUNS N' ROSES попал микрофоном в лицо женщине 14
*Фронтмен SODOM: «Мы никогда не меняли свою музыку» 10
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Prong

*



13 дек 2022 : 		 Барабанщик SHADOWS FALL / OVERKILL едет в тур с PRONG

13 окт 2022 : 		 PRONG работают над новым альбомом

23 мар 2022 : 		 Видео с выступления PRONG

18 июн 2021 : 		 Лидер PRONG — об уходе барабанщика в LAMB OF GOD

4 фев 2020 : 		 TOMMY VICTOR сказал, что клипы PRONG эпохи MTV очень дорого стоили

25 окт 2019 : 		 Новая песня PRONG

8 окт 2019 : 		 Новый ЕР PRONG выйдет осенью

23 сен 2019 : 		 Видео с текстом от PRONG

3 июл 2019 : 		 Новый ЕР PRONG выйдет осенью

23 янв 2019 : 		 TOMMY VICTOR о 30 годах в PRONG

7 авг 2018 : 		 Видео с текстом от PRONG

8 июл 2018 : 		 У лидера PRONG уже есть восемь песен

29 мар 2018 : 		 Новое видео PRONG

11 июл 2017 : 		 Видео с текстом от PRONG

19 май 2017 : 		 Трек-лист и обложка нового альбома PRONG

10 фев 2017 : 		 Новый альбом PRONG выйдет летом

18 ноя 2016 : 		 Видео с текстом от PRONG

29 янв 2016 : 		 Новая песня PRONG

12 дек 2015 : 		 Тизер нового альбома PRONG

14 ноя 2015 : 		 Обложка нового альбома PRONG

3 окт 2015 : 		 Новый альбом PRONG выйдет в январе

11 мар 2015 : 		 Кавер-версия BAD BRAINS от PRONG

18 фев 2015 : 		 Тизер нового альбома PRONG

13 янв 2015 : 		 Трек-лист нового релиза PRONG

10 янв 2015 : 		 Обложка нового альбома PRONG

9 ноя 2014 : 		 Альбом кавер-версий PRONG выйдет в марте
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|||| сегодня

Барабанщик SHADOWS FALL / OVERKILL едет в тур с PRONG



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Группа PRONG сообщила о том, что Jason Bittner (Shadows Fall, Overkill) примет участие в будущем туре с LIFE OF AGONY.

PRONG Enlist SHADOWS FALL / OVERKILL Drummer JASON BITTNER For Upcoming European Tour With LIFE OF AGONY




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