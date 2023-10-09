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Лидер PRONG: «В одночасье всё стало ненормальным»



Tommy Victor в недавней беседе ответил на вопрос, почему сейчас перестал говорить о политике:



«В нынешние времена я стараюсь держать язык за зубами. Так что это мое правило... Я просто не хочу, чтобы на меня навешивали ярлыки. Люди очень быстро и легко оценивают всех, очень быстро обобщают и классифицируют всех, и я не хочу иметь с этим ничего общего».



Когда интервьюер отметил, что общение фанатов в группе PRONG на Facebook выглядит более цивилизованным и менее сфокусированным на немузыкальных темах, чем у многих других групп в социальных сетях, он ответил:



«Это меня очень радует, потому что многие наши поклонники старше, они из тех времен, когда подобные вещи были второстепенными, а дружеские отношения были важнее. Это просто зрелое отношение к происходящему. Конечно, 60-е годы были другими, когда людей отправляли [на войну]... Это было переломное время. А сегодня, когда всё это происходит, на что вы жалуетесь? В 60-е годы дети в Америке, мальчики отправлялись на войну и умирали в 19 лет... призывались не по своей воле. Теперь у нас этого нет. Теперь люди жалуются на все. Я к тому, что на самом деле есть из-за чего быть недовольным? Единственное, чем я действительно недоволен, так это стоимостью жизни. Особенно когда у тебя есть дети, а у меня их трое, и приходится сводить концы с концами, когда цены в Америке стали безумными, просто вышедшими из-под контроля в одночасье. Вот почему я... За этим скрывается некий заговор, потому что в одночасье всё стало просто ненормальным».







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