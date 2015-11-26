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Jonathan Davis

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JONATHAN DAVIS записал песню для игры



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JONATHAN DAVIS написал эксклюзивную песню "Elex" для игры "Elex II", которая скоро будет доступна на PC, Xbox Series S|X, Xbox One, PlayStation 5 и PlayStation 4.

Согласно официальной информации, ELEX II станет прямым продолжением оригинального проекта и расскажет о новых приключениях Джакса, которому предстоит дать отпор смертельной опасности, ставящей под угроз всю планету.

«Не прошло и нескольких лет с момента победы Джакса над Гибридом, как на планету с небес обрушилась новая опасность, привнеся с собой опаснейшие силы тёмного элекса и угрозу всему живому. Чтобы защитить Магалан, Джакс вынужден заняться объединением всех группировок на планете против общего врага, в то же время пытаясь участвовать в воспитании своего юного сына Декса.

Перед вами откроется огромный, разнообразный, совершенно уникальный мир со множеством биомов и фракций в постапокалиптическом НФ-сеттинге», -— говорится в официальном описании проекта в Steam.

В плане геймплея ELEX II будет продолжать идеи первой части, берущие корни в наследии серии Gothic. Игроков ждёт обширный открытый мир (по которому можно перемещаться на реактивном ранце), прокачка умений и навыков, система фракций и завязанной на них репутации, а также множество заданий с различными исходами и сюжетными выборами.

KORN



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

gravitgroove


17 июн 2021, 21:01		Об этом пусть "Игpoмания" пишет.


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