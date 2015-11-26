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Jonathan Davis

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21 ноя 2021 : 		 JONATHAN DAVIS — о постковидной жизни

31 окт 2021 : 		 JONATHAN DAVIS сыграл негодяя

28 окт 2021 : 		 JONATHAN DAVIS показывает фигурку

14 сен 2021 : 		 JONATHAN DAVIS благодарит за поддержку

26 июл 2021 : 		 JONATHAN DAVIS исполняет хит PET SHOP BOYS

2 июл 2021 : 		 Выходит фигурка JONATHAN DAVIS

17 июн 2021 : 		 JONATHAN DAVIS записал песню для игры

3 окт 2020 : 		 JONATHAN DAVIS представил кантри-версию сингла

20 май 2020 : 		 JONATHAN DAVIS в новом видео L. Shankar

24 сен 2019 : 		 JONATHAN DAVIS об OZZY OSBOURNE

1 ноя 2018 : 		 Новое видео JONATHAN DAVIS

31 окт 2018 : 		 Видео с выступления JONATHAN DAVIS

27 авг 2018 : 		 JONATHAN DAVIS о смерти жены

20 авг 2018 : 		 Музыканты KORN о смерти жены JONATHAN'a DAVIS'a

19 авг 2018 : 		 Скончалась бывшая жена JONATHAN'a DAVIS'a

11 май 2018 : 		 Новая песня JONATHAN DAVIS

10 апр 2018 : 		 JONATHAN DAVIS открыл тур

1 апр 2018 : 		 Новое видео JONATHAN DAVIS

20 мар 2018 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома JONATHAN DAVIS

29 янв 2018 : 		 Jonathan Davis объявил даты выступлений

26 янв 2018 : 		 Jonathan Davis представил первое видео
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|||| сегодня

JONATHAN DAVIS — о постковидной жизни



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JONATHAN DAVIS в рамках недавнего интервью рассказал о своём опыте с COVID-19:

«Я сдал положительный анализ 14 августа. Я участвовал в концерте в Скрэнтоне. Моя девушка сдала анализ за три дня до этого. Так что я надеялся, что не заражусь. Я продолжал сдавать анализы. Я сдавал отрицательные, отрицательные, отрицательные. Я думал: "О, я только что увернулся от пули". Потом [у меня обнаружили] положительный результат. И я до смерти перепугался; я был вне себя от страха. Меня срочно отвезли в больницу и провели все необходимые тесты. Они сказали: "Ладно, не похоже, что у тебя есть признаки заболевания. Мы тебя отпустим". И он не попал в мои лёгкие. Я был полностью вымотан. Я не мог двигаться — только тело болело. Я не ел целый месяц, почти целый месяц. Но, слава Богу, инфекция не попала в мои лёгкие; это бы меня страшно испугало. Однако я справился с этим и сдал отрицательный анализ 25-го числа, кажется, и на следующий день отыграл концерт. Я был измотан, но я просто не мог пересилить себя и не выйти на сцену... Я решил пройти через случившееся, потому что я видел, как люди были рады видеть живую музыку. И я просто не хотел никого подводить. Так что я решил: "Я просто сяду и справлюсь с этим. По крайней мере, это живое шоу. И я просто выложусь по полной". И мы справились. Я провёл весь тур. К сожалению, заболели Munky и Ray. Но мы справились с этим. Нам просто не повезло. Но что есть, то есть. И мы здесь, все живы и счастливы. Так что в целом всё прошло неплохо».

KORN





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