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JONATHAN DAVIS — о постковидной жизни



JONATHAN DAVIS в рамках недавнего интервью рассказал о своём опыте с COVID-19:



«Я сдал положительный анализ 14 августа. Я участвовал в концерте в Скрэнтоне. Моя девушка сдала анализ за три дня до этого. Так что я надеялся, что не заражусь. Я продолжал сдавать анализы. Я сдавал отрицательные, отрицательные, отрицательные. Я думал: "О, я только что увернулся от пули". Потом [у меня обнаружили] положительный результат. И я до смерти перепугался; я был вне себя от страха. Меня срочно отвезли в больницу и провели все необходимые тесты. Они сказали: "Ладно, не похоже, что у тебя есть признаки заболевания. Мы тебя отпустим". И он не попал в мои лёгкие. Я был полностью вымотан. Я не мог двигаться — только тело болело. Я не ел целый месяц, почти целый месяц. Но, слава Богу, инфекция не попала в мои лёгкие; это бы меня страшно испугало. Однако я справился с этим и сдал отрицательный анализ 25-го числа, кажется, и на следующий день отыграл концерт. Я был измотан, но я просто не мог пересилить себя и не выйти на сцену... Я решил пройти через случившееся, потому что я видел, как люди были рады видеть живую музыку. И я просто не хотел никого подводить. Так что я решил: "Я просто сяду и справлюсь с этим. По крайней мере, это живое шоу. И я просто выложусь по полной". И мы справились. Я провёл весь тур. К сожалению, заболели Munky и Ray. Но мы справились с этим. Нам просто не повезло. Но что есть, то есть. И мы здесь, все живы и счастливы. Так что в целом всё прошло неплохо».







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