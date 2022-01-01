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JONATHAN DAVIS не оправился от последствий COVID-19



JONATHAN DAVIS в рамках недавнего интервью вновь коснулся темы перенесённого COVID-19:



«Кажется, я поймал ту самую долгоиграющую версию COVID... Я всё ещё устаю как сумасшедший. Я делаю всё, что могу. Но я жив. И надеюсь, со временем всё наладится».



На вопрос о том, как он относится к гастролям во время пандемии, Jonathan сказал:



«Я собираюсь жить и продолжать работать. Я определённо строю свою жизнь так, чтобы не заболеть, потому что если я заболею, то никакого шоу не будет. COVID или нет, но такова была моя жизнь на протяжении всей карьеры. У меня есть свой автобус. Я специально держусь подальше от людей, потому что если я заболею, меня некому будет подменить. Когда другие ребята подцепили COVID, были те, кто был готов их подменить, они прилетали, и мы продолжали играть. Но со мной такой вариант не пройдёт, поэтому я должен быть осторожен. Я всегда был осторожен, но сейчас это дошло до того, что я... Год назад это было... Я сходил с ума [смеётся]. Я вбил в голову: "Я не хочу им заразиться". А потом я поехал в тур и подхватил заразу. И вот, пожалуйста, результат...»







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