Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Вокалист BENEDICTION — о том, как хотел наложить на себя рук... 17
*YNGWIE MALMSTEEN — о вокалистах, с которыми он работал: «Каж... 17
*Гитарист EXODUS: «Почти год не беру в рот крепкого и играю к... 14
*Умер вокалист THE BLACK DAHLIA MURDER 12
*Новое видео BEHEMOTH 11
*Музыканты CHILDREN OF BODOM — о причинах распада группы 9
*На новом альбоме SOULFLY будет 10-минутный эпик 8
*Новое видео ORIGIN 8
*CRADLE OF FILTH на NAPALM RECORDS 7
*Кавер-версия KORN от GINA AND THE EASTERN BLOCK 6
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалист BENEDICTION — о том, как хотел наложить на себя рук... 17
*YNGWIE MALMSTEEN — о вокалистах, с которыми он работал: «Каж... 17
*Гитарист EXODUS: «Почти год не беру в рот крепкого и играю к... 14
*Умер вокалист THE BLACK DAHLIA MURDER 12
*Новое видео BEHEMOTH 11
[= ||| все новости группы



*

Jonathan Davis

*



19 май 2022 : 		 JONATHAN DAVIS — о проблемах с христианами

18 мар 2022 : 		 JONATHAN DAVIS не оправился от последствий COVID-19

21 ноя 2021 : 		 JONATHAN DAVIS — о постковидной жизни

31 окт 2021 : 		 JONATHAN DAVIS сыграл негодяя

28 окт 2021 : 		 JONATHAN DAVIS показывает фигурку

14 сен 2021 : 		 JONATHAN DAVIS благодарит за поддержку

26 июл 2021 : 		 JONATHAN DAVIS исполняет хит PET SHOP BOYS

2 июл 2021 : 		 Выходит фигурка JONATHAN DAVIS

17 июн 2021 : 		 JONATHAN DAVIS записал песню для игры

3 окт 2020 : 		 JONATHAN DAVIS представил кантри-версию сингла

20 май 2020 : 		 JONATHAN DAVIS в новом видео L. Shankar

24 сен 2019 : 		 JONATHAN DAVIS об OZZY OSBOURNE

1 ноя 2018 : 		 Новое видео JONATHAN DAVIS

31 окт 2018 : 		 Видео с выступления JONATHAN DAVIS

27 авг 2018 : 		 JONATHAN DAVIS о смерти жены

20 авг 2018 : 		 Музыканты KORN о смерти жены JONATHAN'a DAVIS'a

19 авг 2018 : 		 Скончалась бывшая жена JONATHAN'a DAVIS'a

11 май 2018 : 		 Новая песня JONATHAN DAVIS

10 апр 2018 : 		 JONATHAN DAVIS открыл тур

1 апр 2018 : 		 Новое видео JONATHAN DAVIS

20 мар 2018 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома JONATHAN DAVIS

29 янв 2018 : 		 Jonathan Davis объявил даты выступлений

26 янв 2018 : 		 Jonathan Davis представил первое видео
| - |

|||| сегодня

JONATHAN DAVIS — о проблемах с христианами



zoom
JONATHAN DAVIS провёл сессию ответов на вопросы поклонников и, в частности, ему был задан вопрос, бывал ли он в церкви вместе с Brian'ом "Head" Welch'ем и Reginald'ом "Fieldy" Arvizu, на что он ответил:

«Нет, но я был в церкви и уважаю их убеждения. Мир был бы намного лучше, если бы люди перестали совать свой нос куда не следует и уважали чужие убеждения.

Моя единственная проблема с христианством — это грёбаное "святее тебя, мы лучше тебя". Но эти двое, особенно Head, не говорят о таких вещах. Он просто отстраняется и принимает всех такими, какие они есть.

Когда мы выпускали новую пластинку, мы играли в церкви, и это было круто. Я люблю настоящие здания. Я украшаю свой дом как церковь. Мне просто не обязательно нравится то, что в них происходит [смеётся]».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 79

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом