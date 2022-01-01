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JONATHAN DAVIS — о проблемах с христианами



JONATHAN DAVIS провёл сессию ответов на вопросы поклонников и, в частности, ему был задан вопрос, бывал ли он в церкви вместе с Brian'ом "Head" Welch'ем и Reginald'ом "Fieldy" Arvizu, на что он ответил:



«Нет, но я был в церкви и уважаю их убеждения. Мир был бы намного лучше, если бы люди перестали совать свой нос куда не следует и уважали чужие убеждения.



Моя единственная проблема с христианством — это грёбаное "святее тебя, мы лучше тебя". Но эти двое, особенно Head, не говорят о таких вещах. Он просто отстраняется и принимает всех такими, какие они есть.



Когда мы выпускали новую пластинку, мы играли в церкви, и это было круто. Я люблю настоящие здания. Я украшаю свой дом как церковь. Мне просто не обязательно нравится то, что в них происходит [смеётся]».







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