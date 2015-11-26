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*Новый альбом IRON MAIDEN доступен для прослушивания 344
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*Вокалист NAPALM DEATH — о веганстве 63
*Новое видео HYPOCRISY 44
*Новое видео IRON MAIDEN 39
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Jonathan Davis

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14 сен 2021 : 		 JONATHAN DAVIS благодарит за поддержку

26 июл 2021 : 		 JONATHAN DAVIS исполняет хит PET SHOP BOYS

2 июл 2021 : 		 Выходит фигурка JONATHAN DAVIS

17 июн 2021 : 		 JONATHAN DAVIS записал песню для игры

3 окт 2020 : 		 JONATHAN DAVIS представил кантри-версию сингла

20 май 2020 : 		 JONATHAN DAVIS в новом видео L. Shankar

24 сен 2019 : 		 JONATHAN DAVIS об OZZY OSBOURNE

1 ноя 2018 : 		 Новое видео JONATHAN DAVIS

31 окт 2018 : 		 Видео с выступления JONATHAN DAVIS

27 авг 2018 : 		 JONATHAN DAVIS о смерти жены

20 авг 2018 : 		 Музыканты KORN о смерти жены JONATHAN'a DAVIS'a

19 авг 2018 : 		 Скончалась бывшая жена JONATHAN'a DAVIS'a

11 май 2018 : 		 Новая песня JONATHAN DAVIS

10 апр 2018 : 		 JONATHAN DAVIS открыл тур

1 апр 2018 : 		 Новое видео JONATHAN DAVIS

20 мар 2018 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома JONATHAN DAVIS

29 янв 2018 : 		 Jonathan Davis объявил даты выступлений

26 янв 2018 : 		 Jonathan Davis представил первое видео
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JONATHAN DAVIS благодарит за поддержку



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JONATHAN DAVIS вновь поблагодарил поклонников за оказанную поддержку:

«Я не очень хорошо в этом разбираюсь. Я умею выражать свои эмоции только через песни. Не представляю, как я могу поблагодарить всех людей, которые молились и желали мне выздоровления. За всю свою карьеру я никогда не испытывал столько любви. Я просто хочу, чтобы вы все знали, как сильно я люблю и ценю всех вас. С каждым днем я чувствую себя все лучше».

KORN





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