сегодня



JONATHAN DAVIS благодарит за поддержку



JONATHAN DAVIS вновь поблагодарил поклонников за оказанную поддержку:



«Я не очень хорошо в этом разбираюсь. Я умею выражать свои эмоции только через песни. Не представляю, как я могу поблагодарить всех людей, которые молились и желали мне выздоровления. За всю свою карьеру я никогда не испытывал столько любви. Я просто хочу, чтобы вы все знали, как сильно я люблю и ценю всех вас. С каждым днем я чувствую себя все лучше».













+0 -0



просмотров: 107

