JONATHAN DAVIS благодарит за поддержку

JONATHAN DAVIS вновь поблагодарил поклонников за оказанную поддержку:
«Я не очень хорошо в этом разбираюсь. Я умею выражать свои эмоции только через песни. Не представляю, как я могу поблагодарить всех людей, которые молились и желали мне выздоровления. За всю свою карьеру я никогда не испытывал столько любви. Я просто хочу, чтобы вы все знали, как сильно я люблю и ценю всех вас. С каждым днем я чувствую себя все лучше».
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