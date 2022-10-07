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*Новый альбом SLIPKNOT доступен для прослушивания 26
*Лидер MEGADETH надеется сочинить что-нибудь с JAMES'ом HETFI... 18
*Басист ANTHRAX — об отмене тура в Европе: «Расходы выросли в... 18
*Новая композиция от SERJ TANKIAN 10
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Jonathan Davis

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7 окт 2022 : 		 JONATHAN DAVIS выпускает товары для животных

19 май 2022 : 		 JONATHAN DAVIS — о проблемах с христианами

18 мар 2022 : 		 JONATHAN DAVIS не оправился от последствий COVID-19

21 ноя 2021 : 		 JONATHAN DAVIS — о постковидной жизни

31 окт 2021 : 		 JONATHAN DAVIS сыграл негодяя

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26 июл 2021 : 		 JONATHAN DAVIS исполняет хит PET SHOP BOYS

2 июл 2021 : 		 Выходит фигурка JONATHAN DAVIS

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20 май 2020 : 		 JONATHAN DAVIS в новом видео L. Shankar

24 сен 2019 : 		 JONATHAN DAVIS об OZZY OSBOURNE

1 ноя 2018 : 		 Новое видео JONATHAN DAVIS

31 окт 2018 : 		 Видео с выступления JONATHAN DAVIS

27 авг 2018 : 		 JONATHAN DAVIS о смерти жены

20 авг 2018 : 		 Музыканты KORN о смерти жены JONATHAN'a DAVIS'a

19 авг 2018 : 		 Скончалась бывшая жена JONATHAN'a DAVIS'a

11 май 2018 : 		 Новая песня JONATHAN DAVIS

10 апр 2018 : 		 JONATHAN DAVIS открыл тур

1 апр 2018 : 		 Новое видео JONATHAN DAVIS

20 мар 2018 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома JONATHAN DAVIS

29 янв 2018 : 		 Jonathan Davis объявил даты выступлений

26 янв 2018 : 		 Jonathan Davis представил первое видео
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|||| сегодня

JONATHAN DAVIS выпускает товары для животных



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JONATHAN DAVIS сообщил о запуске линейки товаров для животных, получившую название Freak On A Leash.

«Эти товары премиум-класса созданы для всех, воздавая должное хоррору и рок-музыке, которую мы любим. В первой коллекции, разработанной исключительно мною, все изделия изготовлены на заказ с использованием высококачественной металлической фурнитуры, кожи, нейлона и плюшевых игрушек, которые выгодно отличают вашего питомца от других»




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КомментарииСкрыть/показать 2 )

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7 окт 2022
Hellg
Надо идти дальше и запускать параллельно A.D.I.D.A.S. для BDSM.
Товары довольно схожие, в принципе.
7 окт 2022
gravitgroove
Hellg, нельзя, сам понимаешь почему, даже пунктуация не поможет.
Да и для BDSM - это как раз Freak on a leash, All day i dream about sex - это для 15 - 16 летних школяров (песня сама очень хорошая, если что), которые ходят с палаткой между ног. Салфеточки нужно под такую тематику выпускать или публичный дом открывать.

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