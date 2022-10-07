JONATHAN DAVIS выпускает товары для животных

JONATHAN DAVIS сообщил о запуске линейки товаров для животных, получившую название Freak On A Leash.
«Эти товары премиум-класса созданы для всех, воздавая должное хоррору и рок-музыке, которую мы любим. В первой коллекции, разработанной исключительно мною, все изделия изготовлены на заказ с использованием высококачественной металлической фурнитуры, кожи, нейлона и плюшевых игрушек, которые выгодно отличают вашего питомца от других»
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Товары довольно схожие, в принципе.
Да и для BDSM - это как раз Freak on a leash, All day i dream about sex - это для 15 - 16 летних школяров (песня сама очень хорошая, если что), которые ходят с палаткой между ног. Салфеточки нужно под такую тематику выпускать или публичный дом открывать.