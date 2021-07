сегодня



JONATHAN DAVIS исполняет хит PET SHOP BOYS



JONATHAN DAVIS записал свою версию хита PET SHOP BOYS "It's A Sin" для саундтрека первого сезона сериала "Paradise City".



Трек-лист:



01. MGK & TRAVIS BARKER - A Girl Like You



02. PALAYE ROYALE - Nightmares in Paradise



03. KENNYHOOPLA - How Will I Rest In Peace If I'm Buried By A Highway?



04. SMASHING PUMPKINS - Ramona



05. BONES UK - Beautiful is Boring



06. KINGS OF LEON - Closer



07. MEG MYERS - The Underground



08. CITY AND COLOUR - What Makes A Man?



09. JONATHAN DAVIS - It's A Sin



10. CROSSES - The Epilogue



11. BAD OMENS - Careful What You Wish For



12. SLEEPING WITH SIRENS - Shadow Preachers



13. THE MAVENS - I Don't Believe In Love



14. NIGHT RIOTS - Contagious



15. THE FLUX - True Faith

















