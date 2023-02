21 фев 2023



JONATHAN DAVIS в клипе KIM DRACULA



JONATHAN DAVIS принял гостевое участие в клипе KIM DRACULA "70 Thorns". Режиссёром ролика был Jensen Noen, ранее работавший с FALLING IN REVERSE, ICE NINE KILLS, MOTIONLESS IN WHITE, POP EVIL и другими.







