JONATHAN DAVIS: «Животных люблю больше, чем людей»



JONATHAN DAVIS в рамках недавней беседы с Variety рассказал о том, как возникла идея по запуску продукции для животных:



«Всё окончательно сформировалось около года назад. Мы с моей девушкой Би говорили о том, как сильно мы любим наших животных и как здорово было бы запустить линию поводков и других товаров для собак и кошек, и она сказала: "Как было бы забавно, если бы мы назвали её "Freak On A Leash". Мы нашли компанию, с которой хотели работать, и всё остальное уже история».



В продолжение разговора он признался, что у него «смертельная аллергия на собак»:



«У меня тяжёлая форма астмы, но я так их люблю, что просто смиряюсь. Иногда мне приходится доставать ингалятор или у меня чешутся глаза, но со временем я привыкаю к этому и могу жить с этим. В любом случае я поехал в тур [в начале этого года] и очень скучал по животным. Би сказала: "Нам нужен щенок", но я ответил: "Мы должны быть дома, чтобы животное было привязано к нам". Так что после тура мы разыскали место, где есть щенки, и выбрали пуделя породы бантам. Его зовут Данте, и он потрясающий — совсем малыш, так что я очень доволен. Он привносит столько жизни в дом — я просто обожаю общение с животными. Они мне нравятся больше, чем люди. [Смеётся]».





