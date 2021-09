сегодня



Концертный альбом SUFFOCATION выйдет осенью



SUFFOCATION выпустят концертный релиз, "Live In North America", двенадцатого ноября на Nuclear Blast Records. Фрагмент из этого релиза, "Funeral Inception", доступен ниже.



Трек-лист:



01. Thrones Of Blood



02. Effigy Of The Forgotten



03. Funeral Inception



04. Pierced From Within



05. Surgery Of Impalement



06. Dismal Dream



07. Jesus Wept



08. As Grace Descends



09. Liege Of Inveracity



10. Breeding The Spawn



11. Catatonia



12. Souls To Deny



13. Infecting The Crypts













+1 -0



просмотров: 211