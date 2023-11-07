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*BLAZE BAYLEY: «BRUCE DICKINSON — один из самых важных певцов... 38
*SLIPKNOT расстались с барабанщиком 33
*STEVEN TYLER: вторая пошла! 24
*Новое видео KING DIAMOND 22
*KERRY KING вернётся в 2024! 19
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Suffocation

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7 ноя 2023 : 		 Новый альбом SUFFOCATION доступен для прослушивания

3 ноя 2023 : 		 Видео с текстом от SUFFOCATION

5 окт 2023 : 		 Новая песня SUFFOCATION

12 сен 2023 : 		 Новое видео SUFFOCATION

3 июн 2023 : 		 SUFFOCATION решили повременить с Европой

16 сен 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления SUFFOCATION

23 ноя 2021 : 		 Куда пропали шоколадные зайцы? Отвечает гитарист SUFFOCATION

15 ноя 2021 : 		 Концертный трек SUFFOCATION

19 окт 2021 : 		 Концертный трек SUFFOCATION

14 сен 2021 : 		 Концертный альбом SUFFOCATION выйдет осенью

21 мар 2018 : 		 Гитарист SUFFOCATION: «Мы работаем над прощальным туром Frank'a»

2 фев 2018 : 		 Обучающее видео от SUFFOCATION

30 янв 2018 : 		 У бывшего гитариста SUFFOCATION рак

20 май 2017 : 		 Трейлер нового альбома SUFFOCATION

12 май 2017 : 		 Видео с текстом от SUFFOCATION

10 май 2017 : 		 Трейлер нового альбома SUFFOCATION

15 апр 2017 : 		 Новая песня SUFFOCATION

13 апр 2017 : 		 Обложка и трек лист нового альбома SUFFOCATION

16 сен 2015 : 		 У SUFFOCATION готовы «8—9 песен»

29 июн 2013 : 		 Мультикамерная съемка с выступления SUFFOCATION

6 июн 2013 : 		 Видео с выступления SUFFOCATION

24 май 2013 : 		 Видео с выступления SUFFOCATION

18 май 2013 : 		 Видео с выступления SUFFOCATION

6 май 2013 : 		 "Human Waste" SUFFOCATION выйдет на виниле

26 мар 2013 : 		 Видео с текстом от SUFFOCATION

5 мар 2013 : 		 Вокалист DYING FETUS поедет в тур с SUFFOCATION
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|||| 7 ноя 2023

Новый альбом SUFFOCATION доступен для прослушивания



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Hymns From The Apocrypha, новый альбом SUFFOCATION, доступен для прослушивания ниже.




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КомментарииСкрыть/показать 4 )

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7 ноя 2023
Вашингтон Ирвинг
Майерс метис или мне кажется?
7 ноя 2023
Exceptional
Ща слушаю альбом - вполне не плох. Но, правда, я приличное время не слушал подобное, может просто соскучился по жанру.
7 ноя 2023
WahrandPhain
Exceptional, пластмассовая унылая хуета( я не смог это слушать, это не тот Душитель, что я знал
Like!1
8 ноя 2023
ElectricRetard
WahrandPhain, по хорошему он уже не тот лет 19-28)

просмотров: 585

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