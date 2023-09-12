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Suffocation

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12 сен 2023 : 		 Новое видео SUFFOCATION

3 июн 2023 : 		 SUFFOCATION решили повременить с Европой

16 сен 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления SUFFOCATION

23 ноя 2021 : 		 Куда пропали шоколадные зайцы? Отвечает гитарист SUFFOCATION

15 ноя 2021 : 		 Концертный трек SUFFOCATION

19 окт 2021 : 		 Концертный трек SUFFOCATION

14 сен 2021 : 		 Концертный альбом SUFFOCATION выйдет осенью

21 мар 2018 : 		 Гитарист SUFFOCATION: «Мы работаем над прощальным туром Frank'a»

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30 янв 2018 : 		 У бывшего гитариста SUFFOCATION рак

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12 май 2017 : 		 Видео с текстом от SUFFOCATION

10 май 2017 : 		 Трейлер нового альбома SUFFOCATION

15 апр 2017 : 		 Новая песня SUFFOCATION

13 апр 2017 : 		 Обложка и трек лист нового альбома SUFFOCATION

16 сен 2015 : 		 У SUFFOCATION готовы «8—9 песен»

29 июн 2013 : 		 Мультикамерная съемка с выступления SUFFOCATION

6 июн 2013 : 		 Видео с выступления SUFFOCATION

24 май 2013 : 		 Видео с выступления SUFFOCATION

18 май 2013 : 		 Видео с выступления SUFFOCATION

6 май 2013 : 		 "Human Waste" SUFFOCATION выйдет на виниле

26 мар 2013 : 		 Видео с текстом от SUFFOCATION

5 мар 2013 : 		 Вокалист DYING FETUS поедет в тур с SUFFOCATION

22 фев 2013 : 		 Новое видео SUFFOCATION

25 янв 2013 : 		 Трейлер нового альбома SUFFOCATION

15 янв 2013 : 		 Новая песня SUFFOCATION
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Новое видео SUFFOCATION



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Seraphim Enslavement, новое видео SUFFOCATION, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома 'Hymns From The Apocrypha', выход которого намечен на третье ноября.




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КомментарииСкрыть/показать 4 )

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12 сен 2023
rassol
Ну, хрен его знает. Подождём альбом целиком. И да, Фрэнк незаменим, без него Саффо потеряли "лицо".
Like!3
12 сен 2023
грозакоммунистов
А по мне так пушка.
12 сен 2023
IJzerklompje
Кстати, а кто знает, где Майк Смит? Слышал, что в рэп ударился.
12 сен 2023
rassol
IJzerklompje, был проектик Voracious Scourge с Тони Чоем и Аадом Клоостервардом. Жив или нет на данный момент - не знаю.

просмотров: 471

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