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Suffocation

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19 окт 2021 : 		 Концертный трек SUFFOCATION

14 сен 2021 : 		 Концертный альбом SUFFOCATION выйдет осенью

21 мар 2018 : 		 Гитарист SUFFOCATION: «Мы работаем над прощальным туром Frank'a»

2 фев 2018 : 		 Обучающее видео от SUFFOCATION

30 янв 2018 : 		 У бывшего гитариста SUFFOCATION рак

20 май 2017 : 		 Трейлер нового альбома SUFFOCATION

12 май 2017 : 		 Видео с текстом от SUFFOCATION

10 май 2017 : 		 Трейлер нового альбома SUFFOCATION

15 апр 2017 : 		 Новая песня SUFFOCATION

13 апр 2017 : 		 Обложка и трек лист нового альбома SUFFOCATION

16 сен 2015 : 		 У SUFFOCATION готовы «8—9 песен»

29 июн 2013 : 		 Мультикамерная съемка с выступления SUFFOCATION

6 июн 2013 : 		 Видео с выступления SUFFOCATION

24 май 2013 : 		 Видео с выступления SUFFOCATION

18 май 2013 : 		 Видео с выступления SUFFOCATION

6 май 2013 : 		 "Human Waste" SUFFOCATION выйдет на виниле

26 мар 2013 : 		 Видео с текстом от SUFFOCATION

5 мар 2013 : 		 Вокалист DYING FETUS поедет в тур с SUFFOCATION

22 фев 2013 : 		 Новое видео SUFFOCATION

25 янв 2013 : 		 Трейлер нового альбома SUFFOCATION

15 янв 2013 : 		 Новая песня SUFFOCATION

28 дек 2012 : 		 Трейлер нового альбома SUFFOCATION

21 дек 2012 : 		 Видео с текстом от SUFFOCATION

14 дек 2012 : 		 Новая песня SUFFOCATION

7 дек 2012 : 		 Трек-лист нового альбома SUFFOCATION

1 дек 2012 : 		 Обложка нового альбома SUFFOCATION
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Концертный трек SUFFOCATION



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SUFFOCATION выпустят концертный релиз "Live In North America" двенадцатого ноября на Nuclear Blast Records. Фрагмент из этого релиза, "Pierced From Within", доступен ниже.

Трек-лист:

01. Thrones Of Blood

02. Effigy Of The Forgotten

03. Funeral Inception

04. Pierced From Within

05. Surgery Of Impalement

06. Dismal Dream

07. Jesus Wept

08. As Grace Descends

09. Liege Of Inveracity

10. Breeding The Spawn

11. Catatonia

12. Souls To Deny

13. Infecting The Crypts




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