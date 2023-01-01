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*Барабанщик IRON MAIDEN показал свой инструмент 22
*David Ellefson спел в DIETH 22
*Новая песня IMMORTAL 19
*Новое видео ACCEPT 18
*IRON MAIDEN открыли европейский тур 16
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Suffocation

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28 дек 2012 : 		 Трейлер нового альбома SUFFOCATION
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SUFFOCATION решили повременить с Европой



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SUFFOCATION опубликовали следующее сообщение:

«С глубоким сожалением мы вынуждены объявить об отмене нашего летнего тура в июне/июле 2023 года, который был запланирован в Европе/Великобритании.

Как вы, возможно, знаете, мы уже гастролировали по Европе в прошлом месяце, и во время этого тура несколько членов нашей группы испытали сильное физическое напряжение, что привело к травмам, не позволяющим нам вернуться туда менее чем через месяц после нашего предыдущего тура.

Хотя в наши намерения никогда не входит отмена каких-либо гастролей, здоровье наших участников является ключевым фактором для продолжения работы в оставшуюся часть года, поэтому необходимо, чтобы они отдыхали и восстанавливались после травм, полученных во время этой поездки. Физическая нагрузка, которую гастроли оказывают на организм музыкантов, проявляется во многих аспектах, которые мы не можем контролировать.

У нас впереди много работы на весь оставшийся год, включая сочинение и доработку нашего нового альбома, и мы с нетерпением ждем возвращения на одну из наших любимых территорий и к нашим поклонникам в ЕС/Великобритании, чтобы представить вам SUFFOCATION в полную силу, с пылающим и грохочущим звуком — все как полагается!»




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