сегодня



Видео с текстом от SUFFOCATION



Delusions Of Mortality, официальное видео с текстом от SUFFOCATION, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома 'Hymns From The Apocrypha', выход которого намечен на третье ноября. http://www.suffocation.us







