Профессиональное видео с выступления SUFFOCATION



Профессиональное видео полного выступления SUFFOCATION, которое состоялось в рамках Alcatraz Metal Festival, доступно для просмотра ниже.



Трек-лист:



"Liege of Inveracity"

"Effigy of the Forgotten"

"Catatonia"

"Thrones of Blood"

"Pierced From Within"

"Clarity Through Deprivation"

"Funeral Inception"

"Bind Torture Kill"

"Infecting the Crypts"







