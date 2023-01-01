Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Барабанщик POISON: «У Тейлор Свифт больше смелости, чем у бо... 60
*Гитарист WARRANT: «Молодежь как мы уже не тусит» 40
*Вокалистка STITCHED UP HEART: «Я надеюсь, что Мэ и Жо в мета... 36
*Лидер MEGADETH выгнал 3.14здюков-охранников 32
*Гитарист EXODUS: «Я люблю риффы» 21
*Барабанщик METALLICA: «Творчество — это важная часть нашей с... 19
*SHARON OSBOURNE планирует открыть музей OZZY 17
*Видео полного выступления YNGWIE MALMSTEEN 17
*Новый альбом CANNIBAL CORPSE доступен для прослушивания 16
*Фронтмен DOKKEN ответил критикующим его фэнам: «Просто не пр... 16
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Барабанщик POISON: «У Тейлор Свифт больше смелости, чем у бо... 60
*Гитарист WARRANT: «Молодежь как мы уже не тусит» 40
*Вокалистка STITCHED UP HEART: «Я надеюсь, что Мэ и Жо в мета... 36
*Лидер MEGADETH выгнал 3.14здюков-охранников 32
*Гитарист EXODUS: «Я люблю риффы» 21
[= ||| все новости группы



*

Suffocation

*



5 окт 2023 : 		 Новая песня SUFFOCATION

12 сен 2023 : 		 Новое видео SUFFOCATION

3 июн 2023 : 		 SUFFOCATION решили повременить с Европой

16 сен 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления SUFFOCATION

23 ноя 2021 : 		 Куда пропали шоколадные зайцы? Отвечает гитарист SUFFOCATION

15 ноя 2021 : 		 Концертный трек SUFFOCATION

19 окт 2021 : 		 Концертный трек SUFFOCATION

14 сен 2021 : 		 Концертный альбом SUFFOCATION выйдет осенью

21 мар 2018 : 		 Гитарист SUFFOCATION: «Мы работаем над прощальным туром Frank'a»

2 фев 2018 : 		 Обучающее видео от SUFFOCATION

30 янв 2018 : 		 У бывшего гитариста SUFFOCATION рак

20 май 2017 : 		 Трейлер нового альбома SUFFOCATION

12 май 2017 : 		 Видео с текстом от SUFFOCATION

10 май 2017 : 		 Трейлер нового альбома SUFFOCATION

15 апр 2017 : 		 Новая песня SUFFOCATION

13 апр 2017 : 		 Обложка и трек лист нового альбома SUFFOCATION

16 сен 2015 : 		 У SUFFOCATION готовы «8—9 песен»

29 июн 2013 : 		 Мультикамерная съемка с выступления SUFFOCATION

6 июн 2013 : 		 Видео с выступления SUFFOCATION

24 май 2013 : 		 Видео с выступления SUFFOCATION

18 май 2013 : 		 Видео с выступления SUFFOCATION

6 май 2013 : 		 "Human Waste" SUFFOCATION выйдет на виниле

26 мар 2013 : 		 Видео с текстом от SUFFOCATION

5 мар 2013 : 		 Вокалист DYING FETUS поедет в тур с SUFFOCATION

22 фев 2013 : 		 Новое видео SUFFOCATION

25 янв 2013 : 		 Трейлер нового альбома SUFFOCATION
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Новая песня SUFFOCATION



zoom
Perpetual Deception, новый визуальный ряд от SUFFOCATION, доступен для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома 'Hymns From The Apocrypha', выход которого намечен на третье ноября.




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 272

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом