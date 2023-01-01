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Барабанщик POISON: «У Тейлор Свифт больше смелости, чем у бо...
60
Гитарист WARRANT: «Молодежь как мы уже не тусит»
40
Вокалистка STITCHED UP HEART: «Я надеюсь, что Мэ и Жо в мета...
36
Лидер MEGADETH выгнал 3.14здюков-охранников
32
Гитарист EXODUS: «Я люблю риффы»
21
Барабанщик METALLICA: «Творчество — это важная часть нашей с...
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SHARON OSBOURNE планирует открыть музей OZZY
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Новый альбом CANNIBAL CORPSE доступен для прослушивания
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Фронтмен DOKKEN ответил критикующим его фэнам: «Просто не пр...
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Барабанщик POISON: «У Тейлор Свифт больше смелости, чем у бо...
60
Гитарист WARRANT: «Молодежь как мы уже не тусит»
40
Вокалистка STITCHED UP HEART: «Я надеюсь, что Мэ и Жо в мета...
36
Лидер MEGADETH выгнал 3.14здюков-охранников
32
Гитарист EXODUS: «Я люблю риффы»
21
все новости группы
Suffocation
США
Death Metal
http://www.suffocation.us
Myspace:
http://www.myspace.com/suffocation
Facebook:
http://www.facebook.com/suffocation
5 окт 2023
:
Новая песня SUFFOCATION
12 сен 2023
:
Новое видео SUFFOCATION
3 июн 2023
:
SUFFOCATION решили повременить с Европой
16 сен 2022
:
Профессиональное видео с выступления SUFFOCATION
23 ноя 2021
:
Куда пропали шоколадные зайцы? Отвечает гитарист SUFFOCATION
15 ноя 2021
:
Концертный трек SUFFOCATION
19 окт 2021
:
Концертный трек SUFFOCATION
14 сен 2021
:
Концертный альбом SUFFOCATION выйдет осенью
21 мар 2018
:
Гитарист SUFFOCATION: «Мы работаем над прощальным туром Frank'a»
2 фев 2018
:
Обучающее видео от SUFFOCATION
30 янв 2018
:
У бывшего гитариста SUFFOCATION рак
20 май 2017
:
Трейлер нового альбома SUFFOCATION
12 май 2017
:
Видео с текстом от SUFFOCATION
10 май 2017
:
Трейлер нового альбома SUFFOCATION
15 апр 2017
:
Новая песня SUFFOCATION
13 апр 2017
:
Обложка и трек лист нового альбома SUFFOCATION
16 сен 2015
:
У SUFFOCATION готовы «8—9 песен»
29 июн 2013
:
Мультикамерная съемка с выступления SUFFOCATION
6 июн 2013
:
Видео с выступления SUFFOCATION
24 май 2013
:
Видео с выступления SUFFOCATION
18 май 2013
:
Видео с выступления SUFFOCATION
6 май 2013
:
"Human Waste" SUFFOCATION выйдет на виниле
26 мар 2013
:
Видео с текстом от SUFFOCATION
5 мар 2013
:
Вокалист DYING FETUS поедет в тур с SUFFOCATION
22 фев 2013
:
Новое видео SUFFOCATION
25 янв 2013
:
Трейлер нового альбома SUFFOCATION
15 янв 2013
:
Новая песня SUFFOCATION
28 дек 2012
:
Трейлер нового альбома SUFFOCATION
21 дек 2012
:
Видео с текстом от SUFFOCATION
14 дек 2012
:
Новая песня SUFFOCATION
7 дек 2012
:
Трек-лист нового альбома SUFFOCATION
1 дек 2012
:
Обложка нового альбома SUFFOCATION
30 окт 2012
:
Фронтмен SUFFOCATION утверждает, что не собирается покидать группу
9 окт 2012
:
Детали нового альбома SUFFOCATION
28 мар 2012
:
Басист SUFFOCATION: «Ещё не конец!»
25 мар 2012
:
DAVE CULROSS о возвращении в SUFFOCATION
14 мар 2012
:
Бывший барабанщик SUFFOCATION считает, что его уход был “неизбежным”
5 мар 2012
:
Видео с выступления SUFFOCATION
23 фев 2012
:
Слухи об уходе барабанщика из SUFFOCATION
12 янв 2012
:
SUFFOCATION очень довольны материалом нового альбома
15 сен 2011
:
SUFFOCATION работают над новым материалом
10 янв 2010
:
Превью нового DVD SUFFOCATION
9 янв 2010
:
Mike Smith (SUFFOCATION): "Каждый день мы боремся с воздействием музыкальной индустрии"
14 ноя 2009
:
Новое видео SUFFOCATION
23 окт 2009
:
Концертный альбом SUFFOCATION доступен для прослушивания
17 сен 2009
:
Концертный альбом SUFFOCATION выйдет в октябре
25 июн 2009
:
Опублкиван новый альбом SUFFOCATION
18 май 2009
:
Новая песня от SUFFOCATION
18 апр 2009
:
Подробности о новом альбоме SUFFOCATION
8 апр 2009
:
Новый альбом SUFFOCATION выйдет в июле
4 мар 2009
:
SUFFOCATION: новости из студии
18 янв 2009
:
SUFFOCATION готовы к студийной работе
25 сен 2008
:
SUFFOCATION подтвердили подписание контракта с NUCLEAR BLAST
30 апр 2008
:
Барабанщик SUFFOCATION примет участие в записи нового альбома PSYCHOMETRY
23 апр 2008
:
Подробности о новом альбоме SUFFOCATION
27 сен 2006
:
SUFFOCATION сняли видео "Abomination Reborn"
14 авг 2006
:
Новый трек SUFFOCATION в сети
25 июл 2006
:
Новый трек SUFFOCATION в сети
19 июл 2006
:
Миньон SUFFOCATION выйдет на виниле
11 июл 2006
:
Обнародован трек-лист нового альбома SUFFOCATION
8 июл 2006
:
Опубликована обложка нового альбома SUFFOCATION
21 июн 2006
:
SUFFOCATION завершили запись нового альбома
10 июн 2006
:
SUFFOCATION начинают записывать новый альбом
24 мар 2006
:
SUFFOCATION выпускают новый альбом
4 июл 2005
:
SUFFOCATION снимут выступление для DVD
29 янв 2004
:
SUFFOCATION приступили к записи диска
сегодня
Новая песня SUFFOCATION
Perpetual Deception, новый визуальный ряд от SUFFOCATION, доступен для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома 'Hymns From The Apocrypha', выход которого намечен на третье ноября.
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Новости
Новости СНГ
Видео
Концерты
Репортажи
Конкурсы
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Кино
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Контакты
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Сообщений нет