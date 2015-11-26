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Куда пропали шоколадные зайцы? Отвечает гитарист SUFFOCATION



Terrance Hobbs в рамках недавнего интервью коснулся темы доминирования белых в металле. На вопрос о том, почему в жанре так немного тех, кто отличается от белых цветом кожи, он ответил:



«Я не знаю. Я думаю, что они там есть, — не подумайте, что их нет. Я просто полагаю, что у многих из них не было времени или шанса, или группы, на которую люди обратили бы внимание, чтобы сказать: "Эй, в группе есть чёрный парень". Посмотрите на старых ENTOMBED — у них в группе был чёрный парень. Посмотрите на HIRAX. Howard [Jones] из KILLSWITCH [ENGAGE]. Вспомните CYCLONE TEMPLE, ещё одну группу из Чикаго — у них был чёрный парень. У OCEANO есть чёрный парень. У LENG TCH'E есть чёрный парень. Так что есть группы, в которых есть чёрные парни. JESUS PIECE — ещё одна группа из Филадельфии — у них в группе есть чёрный парень. VULVODYNIA из Южной Африки — чёрный парень в группе. Так что братья здесь, мужик. Они делают тяжёлую хрень — не думайте, что это не так. Может быть, они не так активно играют в хоккей, но они по-прежнему на плаву.



Я думаю, для нас [в SUFFOCATION] время и место — это было просто нечто необычное. Я взял в руки гитару, когда мне было 10 или 11 лет, а к 13 годам я хотел только играть на гитаре. Так что я заперся в комнате и слушал музыку, где была гитара; это не была танцевальная музыка. И это была тяжёлая музыка. А потом, когда мы учились в старших классах — я, Frank [Mullen, вокал], Mike Smith [ударные] и Doug Cerrito [гитара] — играли в "Battle Of The Bands", и все мы хотели играть тяжёлую музыку. Мы хотели этим заниматься; не имели значения ни цвет, ни что-либо ещё. [Первый звукозаписывающий лейбл SUFFOCATION] Roadrunner, в то время Nuclear Blast, Relapse, обратил на нас внимание, и я был очень рад, хотя всё было именно так. Потому что мы никогда не знали, что будет дальше... Подпишут ли они контракт с нами или будут ли смотреть на нас как на долбаных петухов? Мы не знали, как кто-то это воспримет. И нам очень повезло, что у нас не было таких проблем».







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