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Suffocation

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23 ноя 2021 : 		 Куда пропали шоколадные зайцы? Отвечает гитарист SUFFOCATION

15 ноя 2021 : 		 Концертный трек SUFFOCATION

19 окт 2021 : 		 Концертный трек SUFFOCATION

14 сен 2021 : 		 Концертный альбом SUFFOCATION выйдет осенью

21 мар 2018 : 		 Гитарист SUFFOCATION: «Мы работаем над прощальным туром Frank'a»

2 фев 2018 : 		 Обучающее видео от SUFFOCATION

30 янв 2018 : 		 У бывшего гитариста SUFFOCATION рак

20 май 2017 : 		 Трейлер нового альбома SUFFOCATION

12 май 2017 : 		 Видео с текстом от SUFFOCATION

10 май 2017 : 		 Трейлер нового альбома SUFFOCATION

15 апр 2017 : 		 Новая песня SUFFOCATION

13 апр 2017 : 		 Обложка и трек лист нового альбома SUFFOCATION

16 сен 2015 : 		 У SUFFOCATION готовы «8—9 песен»

29 июн 2013 : 		 Мультикамерная съемка с выступления SUFFOCATION

6 июн 2013 : 		 Видео с выступления SUFFOCATION

24 май 2013 : 		 Видео с выступления SUFFOCATION

18 май 2013 : 		 Видео с выступления SUFFOCATION

6 май 2013 : 		 "Human Waste" SUFFOCATION выйдет на виниле

26 мар 2013 : 		 Видео с текстом от SUFFOCATION

5 мар 2013 : 		 Вокалист DYING FETUS поедет в тур с SUFFOCATION

22 фев 2013 : 		 Новое видео SUFFOCATION

25 янв 2013 : 		 Трейлер нового альбома SUFFOCATION

15 янв 2013 : 		 Новая песня SUFFOCATION

28 дек 2012 : 		 Трейлер нового альбома SUFFOCATION

21 дек 2012 : 		 Видео с текстом от SUFFOCATION

14 дек 2012 : 		 Новая песня SUFFOCATION
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Куда пропали шоколадные зайцы? Отвечает гитарист SUFFOCATION



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Terrance Hobbs в рамках недавнего интервью коснулся темы доминирования белых в металле. На вопрос о том, почему в жанре так немного тех, кто отличается от белых цветом кожи, он ответил:

«Я не знаю. Я думаю, что они там есть, — не подумайте, что их нет. Я просто полагаю, что у многих из них не было времени или шанса, или группы, на которую люди обратили бы внимание, чтобы сказать: "Эй, в группе есть чёрный парень". Посмотрите на старых ENTOMBED — у них в группе был чёрный парень. Посмотрите на HIRAX. Howard [Jones] из KILLSWITCH [ENGAGE]. Вспомните CYCLONE TEMPLE, ещё одну группу из Чикаго — у них был чёрный парень. У OCEANO есть чёрный парень. У LENG TCH'E есть чёрный парень. Так что есть группы, в которых есть чёрные парни. JESUS PIECE — ещё одна группа из Филадельфии — у них в группе есть чёрный парень. VULVODYNIA из Южной Африки — чёрный парень в группе. Так что братья здесь, мужик. Они делают тяжёлую хрень — не думайте, что это не так. Может быть, они не так активно играют в хоккей, но они по-прежнему на плаву.

Я думаю, для нас [в SUFFOCATION] время и место — это было просто нечто необычное. Я взял в руки гитару, когда мне было 10 или 11 лет, а к 13 годам я хотел только играть на гитаре. Так что я заперся в комнате и слушал музыку, где была гитара; это не была танцевальная музыка. И это была тяжёлая музыка. А потом, когда мы учились в старших классах — я, Frank [Mullen, вокал], Mike Smith [ударные] и Doug Cerrito [гитара] — играли в "Battle Of The Bands", и все мы хотели играть тяжёлую музыку. Мы хотели этим заниматься; не имели значения ни цвет, ни что-либо ещё. [Первый звукозаписывающий лейбл SUFFOCATION] Roadrunner, в то время Nuclear Blast, Relapse, обратил на нас внимание, и я был очень рад, хотя всё было именно так. Потому что мы никогда не знали, что будет дальше... Подпишут ли они контракт с нами или будут ли смотреть на нас как на долбаных петухов? Мы не знали, как кто-то это воспримет. И нам очень повезло, что у нас не было таких проблем».

Why Aren





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КомментарииСкрыть/показать 10 )

Saxon9


23 ноя 2021, 12:02		Первыйнах

Saxon9


23 ноя 2021, 12:02		Отвечает Борис бурда

father


23 ноя 2021, 12:03		И Сепультуру не вспомнил

Saxon9


23 ноя 2021, 12:04		Отвечает ДИВ:
Мне надоел телевизионный реп,
Который крутит fuсking TV.
Каждый день я вижу только негров,
А негры нам засрали мозги.
SHIT! - RAP MONKEY!

Санчез


23 ноя 2021, 12:14		Сабж обязан быть в топ 3 новостей сайта

Saxon9


23 ноя 2021, 12:30		Эй, народ! Наваливай лайкосов и репостов. За себя и за Пьера Нарцисса!

Evil3062


23 ноя 2021, 13:07		я шоколадный заяц
я ласковый мерзавец
я сладкий на все 100.....

graillyc


23 ноя 2021, 13:15		Ну хоть кто-то хайракс вспомнил

olly71


23 ноя 2021, 14:00		А много ли мы знаем групп где в составе есть чукчи и эскимосы ? Дискриминация однако.

Санчез


23 ноя 2021, 14:06		Evil3062, О-О-О


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