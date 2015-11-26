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Otep

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26 янв 2022 : 		 OTEP отменили тур

16 авг 2018 : 		 Новая песня OTEP

8 авг 2018 : 		 Новое видео OTEP

28 июл 2018 : 		 Рассказ о создании альбома OTEP

29 май 2018 : 		 Новый сингл OTEP

8 май 2018 : 		 Новый альбом OTEP выйдет летом

22 мар 2017 : 		 Новое видео OTEP

17 авг 2016 : 		 Новое видео OTEP

20 апр 2016 : 		 Новое видео OTEP

11 апр 2016 : 		 Новый альбом OTEP доступен для прослушивания

19 мар 2016 : 		 Новая песня OTEP

15 мар 2016 : 		 OTEP выпустят специальный релиз

8 мар 2016 : 		 Новая песня OTEP

19 фев 2016 : 		 Новая песня OTEP

5 фев 2016 : 		 Новый альбом OTEP выйдет в апреле

17 сен 2015 : 		 OTEP на NAPALM RECORDS

26 май 2015 : 		 OTEP приготовили «невероятные» песни для нового альбома

29 апр 2014 : 		 SID WILSON будет заниматься делами OTEP

24 мар 2013 : 		 Видео полного концерта OTEP

25 фев 2013 : 		 Новое видео OTEP

26 окт 2012 : 		 OTEP выпустят концертный альбом

13 апр 2011 : 		 Новое видео OTEP

11 апр 2011 : 		 Новый сингл OTEP доступен для прослушивания

22 мар 2011 : 		 Фрагмент новой песни OTEP

8 мар 2011 : 		 Обложка нового альбома OTEP

6 сен 2010 : 		 Видео с выступления OTEP
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OTEP отменили тур



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Otep Shamaya опубликовала следующее сообщение:

«Мои настоящие друзья, с большим сожалением я пишу вам это сообщение. Как вы знаете, прошло уже 3 года с тех пор, как я гастролировала по США и выступала для всех вас, и я с нетерпением ждала момента, когда мы снова сможем быть вместе, чтобы сотворить новые воспоминания и подарить вам лучшее шоу из возможных. Однако многие из вас знают, что у меня проблемы с лёгкими из-за хронического бронхита в детстве, и в связи со стремительным распространением варианта Omicron, а также несоответствиями с государственными директивами и предписаниями, мы не можем обеспечить соблюдение надлежащих протоколов по борьбе с вирусом Covid, которые устраивают мою команду и меня, чтобы обезопасить всех.

Чтобы принять это тяжёлое решение, моя мы с моей командой провели много-много (иногда горячих) дискуссий о том, что можно сделать, и в конечном итоге мы решили, что лучше всего, к сожалению, отменить предстоящий тур из-за опасения подвергнуть риску здоровье группы, нашей команды, персонала концертных залов, меня и, самое главное, — ВАС.

Кроме того, большинство из вас знают, что я тяжело переживаю недавнюю смерть моего брата, и я не могу выразить вам свою благодарность за все ваши добрые слова и любовь. Это так много значит для моей семьи и меня, пока мы всё ещё пытаемся осознать это тяжелейшее потрясение. В связи с этим я просто не могу поставить свою семью в положение, которое может привести к ещё одной трагедии.

Ещё раз повторюсь: мне очень, очень жаль. Мы пытались сделать всё возможное. Мы действительно пытались. В то же время я возьму надлежащее время для скорби, исцеления и работы над моим 9-м альбомом, чтобы дать вам всё, чего вы заслуживаете.

Оставайтесь в безопасности, будьте здоровы. Пройдите вакцинацию, чтобы мы снова могли свободно дышать.

Love & stitches, xx Otep xx».

OTEP Cancels U.S. Tour:




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КомментарииСкрыть/показать 2 )

xRReth


26 янв 2022, 12:51		Едрить она пострашнела. А какая была няшка 15 лет назад

Red One


26 янв 2022, 14:44		А ты похорошел наверно за эти 15 лет.


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