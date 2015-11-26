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OTEP отменили тур



Otep Shamaya опубликовала следующее сообщение:



«Мои настоящие друзья, с большим сожалением я пишу вам это сообщение. Как вы знаете, прошло уже 3 года с тех пор, как я гастролировала по США и выступала для всех вас, и я с нетерпением ждала момента, когда мы снова сможем быть вместе, чтобы сотворить новые воспоминания и подарить вам лучшее шоу из возможных. Однако многие из вас знают, что у меня проблемы с лёгкими из-за хронического бронхита в детстве, и в связи со стремительным распространением варианта Omicron, а также несоответствиями с государственными директивами и предписаниями, мы не можем обеспечить соблюдение надлежащих протоколов по борьбе с вирусом Covid, которые устраивают мою команду и меня, чтобы обезопасить всех.



Чтобы принять это тяжёлое решение, моя мы с моей командой провели много-много (иногда горячих) дискуссий о том, что можно сделать, и в конечном итоге мы решили, что лучше всего, к сожалению, отменить предстоящий тур из-за опасения подвергнуть риску здоровье группы, нашей команды, персонала концертных залов, меня и, самое главное, — ВАС.



Кроме того, большинство из вас знают, что я тяжело переживаю недавнюю смерть моего брата, и я не могу выразить вам свою благодарность за все ваши добрые слова и любовь. Это так много значит для моей семьи и меня, пока мы всё ещё пытаемся осознать это тяжелейшее потрясение. В связи с этим я просто не могу поставить свою семью в положение, которое может привести к ещё одной трагедии.



Ещё раз повторюсь: мне очень, очень жаль. Мы пытались сделать всё возможное. Мы действительно пытались. В то же время я возьму надлежащее время для скорби, исцеления и работы над моим 9-м альбомом, чтобы дать вам всё, чего вы заслуживаете.



Оставайтесь в безопасности, будьте здоровы. Пройдите вакцинацию, чтобы мы снова могли свободно дышать.



Love & stitches, xx Otep xx».





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