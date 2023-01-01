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OTEP SHAMAYA о троллях



OTEP SHAMAYA в гостях программы "The Garza Podcast" ответила на вопрос о том, как она справляется с троллингом в Интернете:



«Да я даже комментариев на YouTube не читаю. Неа. Или на блаббере, да и нафига? Кто все эти люди? Потому что мне люди говорят о группе делай вот так, вот так, вот так и вот так. А я спрашиваю: "А вы сами то в какой группе?" "О, у меня ее нет". "Хорошо. Создай группу в этом мире, создай группу и напиши 10 песен... Ты напишешь 10 песен, покажешь мне, как это делается. Давай, занимайся творчеством 20 лет, напиши девять альбомов материала... И тогда я прислушаюсь к твоей точке зрения. Но пока..." Это все равно, что сказать мне, что небо фиолетовое. Это не так, поэтому мне все равно. Меня это не волнует. Иногда я захожу на... Если я захожу на YouTube, и люди ведут себя грубо или что-то в этом роде, я просто оставляю небольшой ехидный комментарий или что-то смешное, просто чтобы поиздеваться над ними. И после этого они быстро теряют свою энергию.



Это часть понимания того, что когда ты попадаешь в музыкальную индустрию, тебе придется усвоить, что будут критики, будут люди, которые ничего не знают о музыке, но имеют свое мнение, и у всех оно есть. Раньше их называли диванными квотербеками — люди, которые никогда не играли в футбол, но при этом хотят указывать тренеру, как тренировать команду, или квотербеку, кому бросать, и все такое. Всегда найдутся люди, которые думают, что знают больше, чем те, кто действительно этим занимается. И, как я уже сказала, это как сказать мне, что небо фиолетовое. Это не так. Так что я не парюсь по этому поводу. Земля не плоская. Я не парюсь по этому поводу, смекаете? Меня это не трогает. Раньше очень доставало. Раньше я постоянно думала: "Что я делаю не так?", а теперь мне...»







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