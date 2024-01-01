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*Гитарист HAMMERFALL: «Зачем мне аватары KISS, если я их мног... 53
*Басист MAYHEM считает фильм "Повелители хаоса" хорошим 35
*JOE LYNN TURNER записался с группой КНЯZZ 30
*Новая песня GRAVE DIGGER 28
*Видео полного выступления W.A.S.P. 24
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Otep

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19 ноя 2024 : 		 OTEP SHAMAYA уходит из музыки

9 окт 2023 : 		 OTEP SHAMAYA о троллях

4 окт 2023 : 		 OTEP SHAMAYA о термине "Nu metal"

30 сен 2023 : 		 OTEP SHAMAYA: «Не знаю, запишу ли что-то ещё»

5 сен 2023 : 		 Кавер-версия EMINEM от OTEP

22 авг 2023 : 		 OTEP SHAMAYA:«Мы боремся с фашизмом в Америке»

11 авг 2023 : 		 Новая песня OTEP

10 авг 2023 : 		 Винил от OTEP

3 авг 2023 : 		 Песни SLIPKNOT, EMINEM, LIL PEEP и OLIVIA RODRIGO на новом альбоме OTEP

12 май 2023 : 		 Кавер-версия Билли Айлиш от OTEP

8 сен 2022 : 		 OTEP завершают работу над альбомом

26 янв 2022 : 		 OTEP отменили тур

16 авг 2018 : 		 Новая песня OTEP

8 авг 2018 : 		 Новое видео OTEP

28 июл 2018 : 		 Рассказ о создании альбома OTEP

29 май 2018 : 		 Новый сингл OTEP

8 май 2018 : 		 Новый альбом OTEP выйдет летом

22 мар 2017 : 		 Новое видео OTEP

17 авг 2016 : 		 Новое видео OTEP

20 апр 2016 : 		 Новое видео OTEP

11 апр 2016 : 		 Новый альбом OTEP доступен для прослушивания

19 мар 2016 : 		 Новая песня OTEP

15 мар 2016 : 		 OTEP выпустят специальный релиз

8 мар 2016 : 		 Новая песня OTEP

19 фев 2016 : 		 Новая песня OTEP

5 фев 2016 : 		 Новый альбом OTEP выйдет в апреле
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OTEP SHAMAYA уходит из музыки



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45-летняя OTEP SHAMAYA, известная как большая любительница прав геев, иллюстратор, автор и активистка, сообщила о продаже всего музыкального оборудования. Она опубликовала соответствующее сообщение в социальных сетях и на вопрос о том, означает ли это, что она завязывает с музыкой, она сообщила:

«Да, я ухожу на пенсию. По-настоящему. И навсегда. Причины будут названы до конца года. Спасибо моим настоящим».

наверное из-за Трампа






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