сегодня



OTEP SHAMAYA уходит из музыки



45-летняя OTEP SHAMAYA, известная как большая любительница прав геев, иллюстратор, автор и активистка, сообщила о продаже всего музыкального оборудования. Она опубликовала соответствующее сообщение в социальных сетях и на вопрос о том, означает ли это, что она завязывает с музыкой, она сообщила:



«Да, я ухожу на пенсию. По-настоящему. И навсегда. Причины будут названы до конца года. Спасибо моим настоящим».



наверное из-за Трампа











+0 -0



просмотров: 243

