Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*SUM 41 всё 54
*Фронтмен METALLICA — о гитаристе PANTERA: «Мы вдохновляли др... 44
*Барабанщик METALLICA: «У нас хватит идей ещё на 20 альбомов» 29
*JASON NEWSTED выступил в защиту барабанщика METALLICA 23
*Выступление DEE SNIDER'a отменили из-за поддержки сообщения ... 23
*DAVID ELLEFSON — о сожалении DAVE'a MUSTAINE'a об увольнении... 17
*THE AGONIST всё 16
*BOBBY BLOTZER: «RATT всегда были круче MÖTLEY CRÜE... 15
*Гитарист METALLICA: «Я был очень шаловлив!» 14
*Новое видео MOONLIGHT SORCERY 12
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*SUM 41 всё 54
*Фронтмен METALLICA — о гитаристе PANTERA: «Мы вдохновляли др... 44
*Барабанщик METALLICA: «У нас хватит идей ещё на 20 альбомов» 29
*JASON NEWSTED выступил в защиту барабанщика METALLICA 23
*Выступление DEE SNIDER'a отменили из-за поддержки сообщения ... 23
[= ||| все новости группы



*

Otep

*



12 май 2023 : 		 Кавер-версия Билли Айлиш от OTEP

8 сен 2022 : 		 OTEP завершают работу над альбомом

26 янв 2022 : 		 OTEP отменили тур

16 авг 2018 : 		 Новая песня OTEP

8 авг 2018 : 		 Новое видео OTEP

28 июл 2018 : 		 Рассказ о создании альбома OTEP

29 май 2018 : 		 Новый сингл OTEP

8 май 2018 : 		 Новый альбом OTEP выйдет летом

22 мар 2017 : 		 Новое видео OTEP

17 авг 2016 : 		 Новое видео OTEP

20 апр 2016 : 		 Новое видео OTEP

11 апр 2016 : 		 Новый альбом OTEP доступен для прослушивания

19 мар 2016 : 		 Новая песня OTEP

15 мар 2016 : 		 OTEP выпустят специальный релиз

8 мар 2016 : 		 Новая песня OTEP

19 фев 2016 : 		 Новая песня OTEP

5 фев 2016 : 		 Новый альбом OTEP выйдет в апреле

17 сен 2015 : 		 OTEP на NAPALM RECORDS

26 май 2015 : 		 OTEP приготовили «невероятные» песни для нового альбома

29 апр 2014 : 		 SID WILSON будет заниматься делами OTEP

24 мар 2013 : 		 Видео полного концерта OTEP

25 фев 2013 : 		 Новое видео OTEP

26 окт 2012 : 		 OTEP выпустят концертный альбом

13 апр 2011 : 		 Новое видео OTEP

11 апр 2011 : 		 Новый сингл OTEP доступен для прослушивания

22 мар 2011 : 		 Фрагмент новой песни OTEP
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Кавер-версия Билли Айлиш от OTEP



zoom
OTEP представили собственное прочтение композиции Билли Айлиш "You Should See Me In A Crown".




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 202

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом