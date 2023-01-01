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SUM 41 всё
54
Фронтмен METALLICA — о гитаристе PANTERA: «Мы вдохновляли др...
44
Барабанщик METALLICA: «У нас хватит идей ещё на 20 альбомов»
29
JASON NEWSTED выступил в защиту барабанщика METALLICA
23
Выступление DEE SNIDER'a отменили из-за поддержки сообщения ...
23
DAVID ELLEFSON — о сожалении DAVE'a MUSTAINE'a об увольнении...
17
THE AGONIST всё
16
BOBBY BLOTZER: «RATT всегда были круче MÖTLEY CRÜE...
15
Гитарист METALLICA: «Я был очень шаловлив!»
14
Новое видео MOONLIGHT SORCERY
12
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SUM 41 всё
54
Фронтмен METALLICA — о гитаристе PANTERA: «Мы вдохновляли др...
44
Барабанщик METALLICA: «У нас хватит идей ещё на 20 альбомов»
29
JASON NEWSTED выступил в защиту барабанщика METALLICA
23
Выступление DEE SNIDER'a отменили из-за поддержки сообщения ...
23
все новости группы
Otep
США
Alternative Metal
Industrial Metal
Nu Metal
http://www.otep.com
Myspace:
http://www.myspace.com/otep
Facebook:
https://www.facebook.com/otepofficial
12 май 2023
:
Кавер-версия Билли Айлиш от OTEP
8 сен 2022
:
OTEP завершают работу над альбомом
26 янв 2022
:
OTEP отменили тур
16 авг 2018
:
Новая песня OTEP
8 авг 2018
:
Новое видео OTEP
28 июл 2018
:
Рассказ о создании альбома OTEP
29 май 2018
:
Новый сингл OTEP
8 май 2018
:
Новый альбом OTEP выйдет летом
22 мар 2017
:
Новое видео OTEP
17 авг 2016
:
Новое видео OTEP
20 апр 2016
:
Новое видео OTEP
11 апр 2016
:
Новый альбом OTEP доступен для прослушивания
19 мар 2016
:
Новая песня OTEP
15 мар 2016
:
OTEP выпустят специальный релиз
8 мар 2016
:
Новая песня OTEP
19 фев 2016
:
Новая песня OTEP
5 фев 2016
:
Новый альбом OTEP выйдет в апреле
17 сен 2015
:
OTEP на NAPALM RECORDS
26 май 2015
:
OTEP приготовили «невероятные» песни для нового альбома
29 апр 2014
:
SID WILSON будет заниматься делами OTEP
24 мар 2013
:
Видео полного концерта OTEP
25 фев 2013
:
Новое видео OTEP
26 окт 2012
:
OTEP выпустят концертный альбом
13 апр 2011
:
Новое видео OTEP
11 апр 2011
:
Новый сингл OTEP доступен для прослушивания
22 мар 2011
:
Фрагмент новой песни OTEP
8 мар 2011
:
Обложка нового альбома OTEP
6 сен 2010
:
Видео с выступления OTEP
4 авг 2010
:
Видео с выступления OTEP
27 май 2010
:
Фронтвумен OTEP о басисте SLIPKNOT
17 мар 2010
:
Новое видео OTEP
11 авг 2009
:
Новое видео OTEP
6 авг 2009
:
Детали издания нового альбома OTEP
27 июл 2009
:
Новая песня OTEP в сети
13 апр 2009
:
OTEP подисали контракт с VICTORY RECORDS
21 янв 2009
:
Открытое письмо Бушу от вокалистки OTEP
4 июл 2008
:
OTEP снимут фильм для первого DVD
11 ноя 2007
:
OTEP выпускают два новых видео
15 сен 2007
:
OTEP подписали контракт с лейблом Koch Records
сегодня
Кавер-версия Билли Айлиш от OTEP
OTEP представили собственное прочтение композиции Билли Айлиш "You Should See Me In A Crown".
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Видео
Концерты
Репортажи
Конкурсы
Группы
Рецензии
Интервью
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Сообщений нет