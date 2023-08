сегодня



Новая песня OTEP



Группа OTEP выпустит новую студийную пластинку, получившую название "The God Slayer", 15 сентября на Cleopatra. В неё войдут как собственные треки, так и кавер-версии Eminem, Billie Eilish, SLIPKNOT, Lil Peep, Olivia Rodrigo.



Трек-лист:



01. My Violent Appetites

02. Ostracized

03. Good 4 U

04. Exit Wounds

05. You Should See Me In A Crown

06. The Way I Am

07. California Girls

08. Pet

09. Territorial Pissings

10. Star Shopping

11. Purity

