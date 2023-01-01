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OTEP SHAMAYA: «Не знаю, запишу ли что-то ещё»



OTEP SHAMAYA в недавней беседе ответила на вопрос о том, почему решила спустя пять лет вернуться к созданию музыки:



«Я бы сказала, что для того, чтобы работать в музыкальной индустрии, нужно любить музыку, нужно любить создавать музыку и любить её исполнять. И со времени выхода моего последнего альбома в моей личной жизни произошло много событий — умер мой старший брат, по всему миру прокатилась большая чума, когда мы не могли доверять воздуху, которым дышали. В то время много чего происходило, мы были на карантине здесь, в Штатах, и тут мне позвонили с одного лейбла и сказали: "Не хочешь ли ты сделать альбом каверов?" Я подумала: "А нафига?" А потом решаю: "Ладно, это карантин. Всё закрыто. Ничего не происходит. Я дома. Почему бы и нет?" Всё вернулось к этой мысли. Я скучала по музыке. Я скучала по созданию музыки и по этой отдушине. И я скучала по выступлениям. Ведь я не выступала на территории США с 2018 года. И вот это заставило меня вернуться. В символическом смысле девять — это последняя цифра. То есть она последняя; она представляет собой последнюю. Я не знаю, буду ли я записывать ещё один альбом. Но мне было очень приятно создавать этот альбом с теми людьми, с которыми я работала... Я к тому, что для меня это, наверное, самый любимый альбом в плане звучания. И я кручу его в своей машине».







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