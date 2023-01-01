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*THY ART IS MURDER выгнали вокалиста за трансфобные комментар... 67
*BRUCE DICKINSON выпустит альбом в начале 2024 42
*Вокалистка STITCHED UP HEART: «Я надеюсь, что Мэ и Жо в мета... 32
*Гитарист EXODUS: «Я люблю риффы» 21
*Барабанщик METALLICA: «Творчество — это важная часть нашей с... 19
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Otep

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30 сен 2023 : 		 OTEP SHAMAYA: «Не знаю, запишу ли что-то ещё»

5 сен 2023 : 		 Кавер-версия EMINEM от OTEP

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26 янв 2022 : 		 OTEP отменили тур

16 авг 2018 : 		 Новая песня OTEP

8 авг 2018 : 		 Новое видео OTEP

28 июл 2018 : 		 Рассказ о создании альбома OTEP

29 май 2018 : 		 Новый сингл OTEP

8 май 2018 : 		 Новый альбом OTEP выйдет летом

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17 авг 2016 : 		 Новое видео OTEP

20 апр 2016 : 		 Новое видео OTEP

11 апр 2016 : 		 Новый альбом OTEP доступен для прослушивания

19 мар 2016 : 		 Новая песня OTEP

15 мар 2016 : 		 OTEP выпустят специальный релиз

8 мар 2016 : 		 Новая песня OTEP

19 фев 2016 : 		 Новая песня OTEP

5 фев 2016 : 		 Новый альбом OTEP выйдет в апреле

17 сен 2015 : 		 OTEP на NAPALM RECORDS

26 май 2015 : 		 OTEP приготовили «невероятные» песни для нового альбома

29 апр 2014 : 		 SID WILSON будет заниматься делами OTEP
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OTEP SHAMAYA: «Не знаю, запишу ли что-то ещё»



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OTEP SHAMAYA в недавней беседе ответила на вопрос о том, почему решила спустя пять лет вернуться к созданию музыки:

«Я бы сказала, что для того, чтобы работать в музыкальной индустрии, нужно любить музыку, нужно любить создавать музыку и любить её исполнять. И со времени выхода моего последнего альбома в моей личной жизни произошло много событий — умер мой старший брат, по всему миру прокатилась большая чума, когда мы не могли доверять воздуху, которым дышали. В то время много чего происходило, мы были на карантине здесь, в Штатах, и тут мне позвонили с одного лейбла и сказали: "Не хочешь ли ты сделать альбом каверов?" Я подумала: "А нафига?" А потом решаю: "Ладно, это карантин. Всё закрыто. Ничего не происходит. Я дома. Почему бы и нет?" Всё вернулось к этой мысли. Я скучала по музыке. Я скучала по созданию музыки и по этой отдушине. И я скучала по выступлениям. Ведь я не выступала на территории США с 2018 года. И вот это заставило меня вернуться. В символическом смысле девять — это последняя цифра. То есть она последняя; она представляет собой последнюю. Я не знаю, буду ли я записывать ещё один альбом. Но мне было очень приятно создавать этот альбом с теми людьми, с которыми я работала... Я к тому, что для меня это, наверное, самый любимый альбом в плане звучания. И я кручу его в своей машине».




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