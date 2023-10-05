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Otep

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|||| 4 окт 2023

OTEP SHAMAYA о термине "Nu metal"



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OTEP SHAMAYA в недавнем интервью поговорила о причислении своей группы к ню-металлу и о том, каким был этот жанр:

«Самое замечательное в ню-металле — это не просто слияние рэпа и металла, как у RUN-DMC и AEROSMITH; это было не совсем так. Потому что "Walk This Way" была одной из первых, а затем ANTHRAX и, кажется, PUBLIC ENEMY сделали это ещё в 1980-х. А потом в этом мире наибольшее влияние оказали KORN, потому что они привнесли фанк, панк, металл, рэп и всё остальное, что делает Jonathan [Davis] с микрофоном, который поёт просто потрясающе. Ещё есть DEFTONES, которые в начале своего существования рассматривались как эмо, в основном из-за криков Chino [Moreno] и прочего. Но у DEFTONES есть диджей, и не многие знают об этом, но именно они ввели его в группу.

В тот период не было никаких табу, что было очень здорово во время становления ню-метала. Речь шла о том, "Какие у вас влияния?" и "Привнесите их". И когда мы сочиняли первую пластинку, мой барабанщик Mark Bistany мог играть всё что угодно — этот парень мог играть джаз и до сих пор может; сейчас у него небольшие проблемы со здоровьем, но он всё ещё может играть. Но он садился, начинал играть ритм, хип-хоп или металл, или что угодно, а потом, если я была в комнате и это вдохновляло меня, я начинала петь, читать рэп, кричать, что угодно, и тогда вступал басист, вступал гитарист, и никогда не было никаких... Единственные правила были таковы: нет никаких правил, просто вноси то, что тебя вдохновляет. Так, наш басист в то время был вдохновлён MESHUGGAH, HATEBREED и всеми подобными группами, и он привносил эти влияния, а гитарист был вдохновлён практически всем: он мог играть блюз, рок, металл — что угодно. В прошлом он играл на некоторых хип-хоп-записях, как и барабанщик; он играл биты для хип-хоп-продюсеров. Так что мы делали всё что угодно, и не было ничего запретного, и именно это позволило нам раскрепоститься. Сам жанр начал каннибализировать себя и во многом задыхаться. А ведь из него появилась хорошая музыка, я этого не отрицаю. Но потом они стали отрицать то, что мы делали, как нечто ненастоящее. И я никогда не отвергала это — я никогда не отвергала этот термин, и до сих пор не отвергаю. У нас 20 с лишним лет карьеры в этом бизнесе и девять альбомов».




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5 окт 2023
a
artmageddon
Фанк принесли перцы и faith no more

просмотров: 196

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