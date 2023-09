сегодня



Кавер-версия EMINEM от OTEP



OTEP представили собственное прочтение композиции EMINEM "The Way I Am". Этот трек будет включен в выходящий 15 сентября на Cleopatra альбом "The God Slayer":



01. My Violent Appetites

02. Ostracized

03. Good 4 U

04. Exit Wounds

05. You Should See Me In A Crown

06. The Way I Am

07. California Girls

08. Pet

09. Territorial Pissings

10. Star Shopping

11. Purity

12. God Slayer







+0 -0



просмотров: 209