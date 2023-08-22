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OTEP SHAMAYA:«Мы боремся с фашизмом в Америке»



OTEP SHAMAYA в недавнем интервью ответила на вопрос о своём подходе к сочинению текстов и о том, что её песни иногда неправильно интерпретируются людьми с противоположной стороны политического диапазона:



«Я делаю всё возможное, чтобы писать универсальным языком. Я знаю, какую мысль я пытаюсь донести или о каком эмоциональном переживании я пытаюсь написать, и иногда это несколько составляющих в огромном алхимическом рагу, которое может начинаться с одной идеи в одном куплете, а потом переключиться на несколько других разных вещей. Но я стараюсь делать так, как это делали бит-поэты — использовать много универсального языка, чтобы люди, которые, возможно, не понимают или никогда не имели опыта, вдохновившего меня на сочинение песни, могли найти в тексте что-то своё и свои собственные смыслы. Иногда это может быть катастрофой. Есть люди, которые находятся по другую сторону политических или культурных событий, чем я, и они могут подумать, что я написала о чём-то совершенно ином, чем то, за что я выступаю или во что я верю как человек. Так что единственная опасность — это когда кто-то спрашивает: "Подожди, ты пишешь политические песни? И ты либерал?" Да. Я же рабочий класс... Я всегда буду представлять рабочий класс, и я либерал, и я лесбиянка, и я веганка. И поэтому иногда, когда эти моменты всплывают, люди говорят: "Подожди, но ты же написала "Smash The Control Machine"? Но ты же выступаешь за этого политика или за этот закон". Это, во-первых, вдохновлено стихотворением Уильяма Берроуза... Я думаю, они считают, что я из числа анархистов или что-то в этом роде. Но это не так. "The control machine", эта песня началась с того, что я написала о чём-то, что случилось лично с моей семьёй — старшего в моей семье выселяли, и я захотела написать об этом. А потом мне захотелось написать и о других проблемах, о различных типах машин контроля, о которых говорил Уильям Берроуз, которые контролируют нас как население и которые используются для того, чтобы контролировать нас как население, экономически, культурно, социально и тому подобное. Так что речь шла не только о том, чтобы выступить против правительства, но и о том, чтобы убедиться, что речь идёт о решении целого ряда различных проблем. Это, я считаю, единственная потенциальная опасность, которая редко возникает. Но единственная реальная опасность в том, что люди неправильно истолкуют слова песни».



Otep, которая никогда не сдерживала свой пыл в борьбе с несправедливостью общества ни в своей музыке, ни в социальных сетях, заявила, что её не волнует привлечение избирателей, которые в настоящее время поддерживают Республиканскую партию, которая, по её мнению, находится под контролем экстремистов.



«Для себя я провожу очень — я имею в виду, это не просто линия; я вырыла каньон между моей стороной и тем, что сейчас означает красный цвет. Я скучаю по временам республиканцев Джона Маккейна, когда я могла целый день не соглашаться с кем-то, но мы всё равно уважали друг друга. Сейчас в политическом плане мы фактически боремся с фашизмом в Америке. И это не в первый раз. Я имею в виду, что это не первый раз, когда он пытается показать свою уродливую голову. На самом деле ситуация стала лучше. Мы просто не позволим им вернуться к тем временам. Вот почему я думаю — не помню, кто это сказал, но мне это запомнилось, что мы должны знать, где мы были, чтобы понимать, где мы находимся, чтобы осознавать, куда мы идём. Вот почему история важна, и вот почему сейчас для меня любой, кто всё ещё носит красную шапочку, — это не тот человек, с которым я хотела бы вести дискуссию. Я больше не пытаюсь никого переубедить. Я не пытаюсь делать ничего подобного. Если вы так легко погружаетесь в культуру ненависти и фанатизма, желаете истребления разных типов людей, включая геев, таких как я, хотите отнять права у женщин — я женщина — и всё остальное, что они пытаются сделать, против трансгендерного сообщества и тому подобное, если вся ваша позиция основана на ненависти и исключении, тогда мне всё равно, слушаете вы мою музыку или нет, или приходите на мои концерты. Мне всё равно. Мне всё равно. И никогда не было иначе».







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