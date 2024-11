22 ноя 2024



Новое видео XANDRIA



"200 Years", новое видео XANDRIA, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового EP “Universal Tales”, релиз которого намечен на 22 ноября:



1 No Time To Live Forever

2 Universal

3 200 Years (feat. Ally Storch)

4 Live The Tale

5 The Wonders Still Awaiting (Acoustic Film Score Version)

6 No Time To Live Forever (Orchestral Version)

7 Universal (Orchestral Version)

8 200 Years (Orchestral Version)

9 Live The Tale (Orchestral Version)







