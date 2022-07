сегодня



Новый альбом RAVEN выйдет осенью



RAVEN выпустят новую работу, получившую название "Leave 'Em Bleeding", 30 сентября на SPV/Steamhammer:



01. Top Of The Mountain (3:38)

02. Metal City (3:30)

03. The Power (3:56)

04. Destroy All Monsters (6:05)

05. Battle March / Tank Treads (5:27)

06. Crash Bang Wallop (live) (4:12)

07. Necessary Evil (3.56)

08. Space Station #5 (4:03)

09. Malice In Geordieland (3:04)

10. Bad Reputation (3:09)

11. Rock This Town (3:51)

12. Stay Hard (live) (3:05)







