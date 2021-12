27 дек 2021



DAVID ELLEFSON исполнил кавер-версию JUDAS PRIEST в RAVEN



Барон Силенда присоединился к RAVEN в рамках выступления четвертого ноября в The 44 Sports Grill & Nightlife in Glendale, Arizona кавер-версии JUDAS PRIEST "Hell Bent For Leather" и классики RAVEN "Seek And Destroy".















