сегодня



Вышел трибьют RAVEN



"All For Raven" — первый трибьют группе RAVEN, доступен на виниле и CD через LA Riot Survivor Records.



Трек-лист:



Admiral Ft. John Gallagher - "Live At The Inferno"

Avenger - "Inquisitor"

Abigail - "Take Control"

Albatross - "The Savage And The Hungry"

Space Chaser - "Faster Than The Speed Of Light

Iron Curtain - "Break The Chain"

Deceased - "Wiped Out"

Martyr - "Don't Need Your Money"

Thunderspell - "Fire Power

Detest - "Mind Over Metal"

Sacred Steel - "All For One"

Skinflint - "Hard Ride"



Вариант от группы ADMIRAL доступен ниже.











просмотров: 112