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Вокалист RAVEN — о «фанере» на концертах



Вокалист/басист RAVEN John Gallagher в недавнем интервью ответил на вопрос, что он думает о тех рок-командах, что используют подкладки на концертах:



«Это же просто смешно. Я видел группы, у которых девять человек на сцене, и до сих пор 50 % того, что вы слышите, прописано на плёнке. Это отвратительно. Ну каман! Нафига всё это вам? Возьми такую группу как QUEEN. У них было больше наложений, больше помпезности и дополнительных заморочек в музыке, чем у любой другой группы в истории, особенно на тот момент. Правда. И что они делали вживую? Четыре парня играли это. И знаете что? Это сработало, и сработало блестяще. Они адаптировали то, что делали, чтобы это сработало только с четырьмя парнями. Позже у них появился ещё один человек, вы могли бы услышать лишнюю гитару и клавишные, но он был настоящим музыкантом. Это настоящий талант, его нечем подменить.



На днях я видел кое-что — поп-группу COLDPLAY. То, что они делают, они делают отлично, но есть части, когда они все прыгают, и активно используются подкладки. Ну нафига? Даже для того, что они делают, они талантливы — им не нужно так поступать. Это же просто смешно.



Так что, нет, я не большой фанат [групп, использующих предварительно записанные треки]».













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