Новое видео RAVEN



"Metal City", новое видео группы RAVEN, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Metal City", выходящего 18 сентября на SPV/Steamhammer в диджипаке, на виниле, в варианте с футболкой (только в магазине лейбла) и в цифровом варианте.



Трек-лист:



01. The Power



02. Top of the Mountain



03. Human Race



04. Metal City



05. Battlescarred



06. Cybertron



07. Motorheadin'



08. Not So Easy



09. Break



10. When Worlds Collide

































